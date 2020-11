Macramés, décorations, cartes à planter: 4 activités pour occuper vos enfants

Suite au reconfinement, la rédaction de L’Avenir a décidé de relancer son partage d’idées pour animer les enfants. Voici donc notre 16e sélection d’activités.

Grâce au groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison», lancé par lavenir.net, venez trouver et partager toute une série d’idées pour animer vos enfants. Le groupe compte plus de 2.250 membres, n’hésitez pas à venir nous y rejoindre.

Vous pouvez également vous rendre sur la page du JDE (Journal des enfants) qui propose gratuitement des activités ludiques et pédagogiques.

Voici notre 16e sélection d’activités pour animer les enfants.

1. Du papier ensemencé pour apprendre à remercier

«La gratitude est une belle qualité à cultiver, à transmettre à nos enfants et à pratiquer. Apprendre à remercier, être reconnaissant des petits et grands bonheurs de la vie est un vrai mode de pensée qui permet d’améliorer l’humeur du moment et qui tout simplement rend heureux», décrit la page Facebook Pousses de Science.

C’est pourquoi, elle propose un outil pour créer des cartes à planter.

Pour ce faire, vous aurez besoin de papier à recycler (journaux, boîte d’œufs, publicité, brouillons, etc. Attention à ne pas prendre des papiers plastifiés.), d’eau, d’un rouleau à pâtisserie, de serviettes et torchons, et de graines de fleurs ou d’aromates.

Pour la suite? Suivez les instructions ici.

Voilà le résultat. Facebook

2. Imprimer des décorations sur du tissu

Comment imprimer sur du tissu à la maison avec son imprimante? C’est simple et cela demande peu de matériel.

Voici un tuto de sept minutes.

3. À chaque âge, des cadeaux utiles

À l’aube de la Saint-Nicolas et de la Noël, le «click and collect» est de mise suite à la fermeture des commerces non-essentiels. La page Kid-scool propose de nombreuses idées de cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

4. Créer des macramés avec de la laine

Envie de décorer l’habitat dans lequel on est confiné? C’est possible avec cette activité.

Voici un tuto de 5 minutes pour créer des macramés avec de la laine.