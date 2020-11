VIDÉO | Comment un perroquet bavard a sauvé un Australien de l’incendie de sa maison

Un Australien a survécu à un incendie qui a détruit sa maison dans le Queensland ce mardi soir, après que son perroquet domestique eût crié son nom pour l’alerter de l’incendie.

Anton Nguyen dormait quand un incendie s’est déclaré dans sa maison de la ville de Brisbane, selon les médias locaux.

Son perroquet Éric a alors crié «Anton! Anton!» à plusieurs reprises pour l’avertir du danger.

«Éric, mon perroquet, s’est mis à crier, alors je me suis réveillé et j’ai senti un peu de fumée, j’ai attrapé Éric, j’ai ouvert la porte et j’ai regardé à l’arrière de la maison et j’ai vu des flammes», a raconté Anton Nguyen à Nine News ce mercredi.

Lors de leur arrivée sur place, vers 02h30, les équipes d’urgence y ont découvert l’homme et son perroquet devant la maison, qui était «bien engloutie» par les flammes. Ils ont réussi à éteindre le feu avant qu’il n’atteigne les propriétés voisines mais l’habitation en bois d’Anton Nguyen a, elle, été détruite.

«Il y avait des détecteurs de fumée [mais] l’oiseau a donné l’alerte avant qu’ils ne se déclenchent», ont expliqué les services d’incendie et d’urgence du Queensland sur la chaîne nationale ABC.