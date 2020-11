USA 2020 | Présidentielle américaine: ce qu’il faut savoir ce mercredi matin

On récapitule les principales infos de cette «nuit américaine» et de ce mercredi.

1. Suspense

Les Américains se sont massivement rendus aux urnes mardi. Mais contrairement au scénario de 2016, la «nuit américaine» n’a pas livré son verdict final.

Pour rappel, pour l’emporter, un candidat n’a pas besoin d’être majoritaire en voix au niveau national: il doit obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs attribués au niveau des États. À ce petit jeu, Joe Biden a longtemps été en tête. Mais Donald Trump est revenu dans la course en remportant des États-clés tels que le Texas et la Floride, qui rapportent respectivement 38 et 29 grands électeurs. Il a toutefois perdu l’Arizona (11)

À 10h ce mercredi matin, aucun des deux candidats n’a atteint le quota d’au moins 270 grands électeurs. Il faut attendre le dépouillement des États restants et cela devrait prendre encore plusieurs heures au minimum.

2. Biden premier à s’exprimer

Joe Biden a été le premier à s’exprimer, peu après 6h30 (heure belge). Il a voulu afficher sa confiance et s’est dit «en bonne voie de gagner».

3. Trump réplique directement par un tweet polémique

Donald Trump a rapidement répliqué sur son canal favori: Twitter. Le président sortant a accusé le candidat démocrate d’essayer de «voler» l’élection, sans aucun élément concret à l’appui. «On est devant et de loin, mais ils essaient de voler l’élection. Jamais nous ne les laisserons faire», a-t-il écrit sur le réseau social.

Un tweet signalé comme potentiellement «trompeur» par Twitter, qui a mis en garde ses utilisateurs. «Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et susceptible d’être trompeuse quant au mode de participation à une élection ou à un autre processus civique», a écrit le réseau social sur le tweet du président.

Le fameux tweet de Trump signalé comme trompeur par Twitter. Twitter

4. Trump se déclare gagnant et crie à la fraude

Donald Trump a ensuite pris la parole vers 8h30. Il a revendiqué la victoire à l’élection présidentielle, plongeant un peu plus les États-Unis dans l’inconnu et dans l’inquiétude, alors que les jeux sont loin d’être faits dans plusieurs États-clés et que Joe Biden reste en mesure de l’emporter.

Il s’en est également pris au camp Biden. «Des misérables veulent voler l’élection, c’est une tentative de fraude. C’est gênant pour les États-Unis. Nous étions prêts à célébrer quelque chose de magnifique», a-t-il encore affirmé dans une déclaration confuse et sans équivalent dans l’histoire moderne.

