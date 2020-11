Un ex-astronaute démocrate bat une sénatrice républicaine dans l’Arizona

Ce militaire à la retraite de 56 ans a servi dans la Marine et à la Nasa. AFP

L’ex-astronaute américain Mark Kelly a battu mardi la sénatrice républicaine et ex-pilote de chasse Martha McSally, selon Fox News et le New York Times, offrant une victoire importante aux démocrates qui tentent de reprendre la majorité au Sénat.

«Je suis confiant dans le fait que lorsque les bulletins seront dépouillés, nous réussirons notre mission», avait lancé, avant l’annonce de sa victoire par les médias américains, Mark Kelly. Ce militaire à la retraite de 56 ans a servi dans la Marine et à la Nasa, pour laquelle il est allé jusque dans la Station spatiale internationale (ISS).

Il l’a emporté contre Martha McSally, 54 ans, qui avait été nommée par le gouverneur de l’Arizona fin 2018 pour remplacer John McCain après son décès.