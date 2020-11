Coronavirus: moins de tests mais plus d’hospitalisations en Brabant wallon

Trois fois moins de tests ont été réalisés en Brabant wallon ces 1er et 2 novembre, par rapport aux jours précédents. BELGA

152 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. C’est 81 de plus qu’au plus fort de la première vague.

Après une courte pause, la deuxième vague continue de monter dans les hôpitaux brabançons wallons, depuis deux jours. Il y a désormais 152 personnes hospitalisées en raison d’une contamination au Covid-19 dans la province, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce mercredi matin. C’est 9 de plus que la veille. C’est 81 de plus qu’au plus fort de la première vague.

27 admissions, 17 sorties

Alors que, lundi, le nombre d’admissions (9) au plus bas depuis le 10 octobre, celui-ci était à nouveau très haut, ce mardi, avec 27 admissions.

Ce mardi, 17 patients étaient autorisés à quitter l’hôpital suite à l’amélioration de leur santé.

Les statistiques livrées par Sciensano ne détaillent pas les nombreux transferts entre hôpitaux.

Actuellement, 7 485 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19. Ce chiffre global pour la Belgique est, toujours, en augmentation (+254).

20 patients en soins intensifs: plus que lors de la première vague

20 personnes exigent des soins intensifs en Brabant wallon. C’est une de plus que la veille. C’est aussi une de plus que lors de la pire journée de la première vague en la matière, quand les soins intensifs du Brabant wallon avaient accueilli jusqu’à 19 patients simultanément.

Seulement 125 nouveaux cas en Brabant wallon

125 nouveaux cas avérés de coronavirus ont été annoncés, pour le Brabant wallon, par Sciensano, ce mardi. C’est le chiffre quotidien le plus bas depuis le 13 octobre.

Le total de cas de Covid en Brabant wallon, depuis le début de la crise sanitaire, est de 18 877 cas.

3 899 de ces cas avérés de coronavirus ont été détectés ces sept derniers jours.

Trois fois moins de tests

Le nombre de tests pratiqués en Brabant wallon a singulièrement baissé ces deux derniers jours. Trois fois moins de tests ont été réalisés ces 1er et 2 novembre, par rapport aux jours précédents. Conséquence automatique: le nombre de nouveaux cas détectés diminue aussi. On constate d’ailleurs que la proportion de tests positifs est similaire à celle des jours précédents.

Du 27 octobre au 2 novembre, plus d’un test sur trois se révélait positif en Brabant wallon (35,6% de tests positifs).

Ce taux de positivité atteignait un sommet, ce 25 octobre en Brabant wallon: 43,4% des tests étaient positifs. Depuis, ce taux diminue légèrement. Ce 1er novembre (derniers chiffres disponibles), il était de 31,2%.

Le taux de positivité est plus élevé en Brabant wallon que dans les autres provinces belges (26,2%).

Le nombre réel de cas de Covid-19 est forcément plus élevé que l’inventaire de Sciensano: des personnes peuvent souffrir du Covid sans avoir été testés. Par ailleurs, le nombre de cas reprend aussi les personnes qui ne souffrent plus du coronavirus.

1 725 cas à Braine-l’Alleud

Au niveau des communes, seules trois communes recensent plus de 10 nouveaux cas, ce mercredi: Braine-l’Alleud (19), Waterloo (13) et Tubize (12).

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l’Alleud est aussi celle qui compte le plus de cas avérés de coronavirus (1 725).

Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 547) suit. Mais ce total ne prend pas en compte les étudiants positifs qui ne sont pas domiciliés dans la cité universitaire.

Wavre (1 501 cas), Waterloo (1 379), Tubize (1 358) et Rixensart (1 208) et Nivelles (1 204) sont les cinq autres communes du Brabant wallon où l’on recense plus de 1000 cas.

4,6% de la population brabançonne a été testée positif

Lasne est toujours, ce mardi, la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec 570 cas avérés par 10 000 habitants. Ce qui signifie que plus d’un Lasnois sur 20 a contracté le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. C’est aussi le cas à La Hulpe (539 cas pour 10 000 habitants), Rixensart (539), Walhain (528), Mont-Saint-Guibert (527), Incourt (521), Braine-le-Château, (516), Ittre (514), Tubize (507).

Seules trois communes n’ont pas franchi la barre des 4% de la population touchée: Rebecq (395 cas pour 10 000 habitants), Orp-Jauche (356) et Hélécine (326).

On recense, ce mercredi, 464 cas par 10 000 habitants en Brabant wallon (soit 4,6%). Mardi, ce taux était de 461 pour 10000 habitants.