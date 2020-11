Coronavirus | Renforts en Wallonie pour la santé mentale face à la seconde vague

Covid-19: une quarantaine de renforts vont venir s’ajouter aux psychologues déjà engagés ces derniers mois dans les services de santé mentale (SSM) et de soins psychiatriques à domicile (SPAD) en Wallonie pour faire face à l’important rebond de l’épidémie.

Quarante-quatre recrues vont venir renforcer les 141 psychologues déjà engagés ces derniers mois dans les services de santé mentale (SSM) et de soins psychiatriques à domicile (SPAD) en Wallonie pour faire face à l’important rebond de l’épidémie de Covid-19, a annoncé ce mercredi la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Parmi ces nouvelles recrues, 16 seront engagées pour les soins palliatifs, afin d’accompagner les personnes en fin de vie et leurs proches, 26 autres dans les services en assuétudes, pour notamment augmenter les maraudes et intensifier des partenariats avec les acteurs de l’Action sociale.

Des moyens financiers complémentaires débloqués en avril dernier pour une année seront en outre prolongés jusque fin décembre 2021.

Le gouvernement wallon a lancé, le 9 octobre, une campagne de sensibilisation à la santé mentale (affichage, réseaux sociaux et spots radiophoniques) autour du nouveau site www.trouverdusoutien.be. Cette plateforme web s’adresse tant aux citoyens qu’aux professionnels de l’aide et du soin et leur permet de trouver du soutien en santé mentale à proximité de chez eux ou de leur lieu de travail.

Au total, plus de 20 millions d’euros ont été investis dans des nouvelles mesures de santé mentale en Wallonie depuis le début 2020, selon la ministre socialiste.