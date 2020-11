Voici les 24 joueurs du Standard qui iront à Poznan

Dans un groupe touché par le Covid et les blessures, Montanier devra se gratter la tête pour composer une équipe ce jeudi soir à Poznan pour la troisième journée de Ligue Europa.

Pour rappel, Montanier sera privé de Laifis, Fai, mais aussi des doublures Sissako et Pavlovic, alors que Tapsoba et Shamir complètent les rangs des positifs au coronavirus. Avec la blessure de Vanheusden, le groupe ne compte désormais plus que deux «vrais» défenseurs centraux avec Dussenne et Bokadi.

Le noyau des 24 Rouches pour aller à Poznan. Avec les jeune Siquet, Landu, Mabani... et William Balikwisha, de retour de blessure aux épaules #lposta #uel https://t.co/sC8yKopit8 — Stephane Lecaillon (@StephLecaillon) November 4, 2020

Trois jeunes viennent donc s’ajouter au groupe: Siquet (arrière droit) Landu (médian axial) et Mabani (ailier). On notera aussi le retour de William Balikwisha qui avait été opéré des deux épaules en début de saison.

Ils décolleront ce mercredi matin peu avant 10h.