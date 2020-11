Enquête sur des appels suspects visant à dissuader le vote des Américains

Group of people with face masks voting in polling place, usa elections and coronavirus. Halfpoint – stock.adobe.com

Le FBI et la procureure générale de New York enquêtent sur des appels automatisés (robocalls) disséminant de fausses informations et décourageants les électeurs américains à se rendre aux urnes.

«Les tentatives visant à empêcher les électeurs de voter avec de la désinformation sont illégales et ne seront pas tolérées», a communiqué sur Twitter Letitia James, la plus haute responsable de l’application de la loi à New York, en annonçant l’ouverture de cette enquête.

Les autorités américaines ont mis en garde contre le fait que des électeurs à travers tout le pays reçoivent de tels appels automatisés suspects. Dana Nessel, procureure générale du Michigan a aussi déclaré que les habitants de la ville de Flint par exemple entendaient lors de ces appels qu’«en raison de la longues files d’attente, ils devraient voter demain».

«Il est évident que c’est FAUX et qu’il s’agit d’un effort pour supprimer le vote. Il n’y a pas de longues files d’attente et aujourd’hui est le dernier jour pour voter. Ne croyez pas les mensonges», assure-t-elle aussi.

