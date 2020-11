L’Atlético partage au Lokomotiv Moscou (1-1), Glad’bach atomise le Shakhtar (0-6)

Sans Yannick Carrasco, blessé, l’Atlético Madrid a partagé l’enjeu (1-1) mardi au Lokomotiv Moscou lors de la troisième journée du groupe A de la Ligue des Champions (1-1). L’autre rencontre de la poule opposera à 21h00 Salzbourg au Bayern Munich, qui est sûr de conserver sa première place (6 points). L’Atlético (4) et le Lokomotiv (2) devancent Salzbourg (1).

L’Atlético a rapidement donné le ton et après un corner mal repoussé, Herrera a enroulé un centre pied droit du côté gauche que José Maria Giménez a dévié de la tête (18e, 0-1). Mais les hommes de Diego Simeone on été moins concrets par la suite. Angel Correa (31e) n’a pas placé le ballon au fond alors que le gardien adverse était battu et Luis Suarez a dévissé sa frappe (41e). Bien que jouant bas et dominé, le Lokomotiv a égalisé sur un penalty accordé, après intervention du VAR, pour une faute de main de Hector Herrera et transformé par Anton Miranchuk (25e, 1-1).

Après le repos, les ‘Colchoneros’ont encore dominé mais Guilherme a d’abord dévié d’une claquette une volée de Joao Felix (58e) avant d’en faire de même avec une reprise de la tête (65e). L’Atlético n’avait pas les tireurs d’élite puisque Suarez a écrasé sa frappe (85e) et Renan Lodi a trop croisé sa volée (86e).

GROUPE B: le Shakhtar Donetsk écrasé

Dans le groupe B du Real Madrid et de l’Inter Milan, le Shakhtar Donetsk, leader au coup d’envoi, a été écrasé 0-6 par Mönchengladbach au stade NSC Olimpiyskiy de Kiev. A la mi-temps, le match était plié grâce à un doublé d’Alassane Plea (8e, 26e), un autogoal de Valeriy Bondar (17e) et à Ramy Bensebaini (44e).

Au stade NSC Olimpiyskiy de Kiev, Mönchengladbach n’a laissé aucune chance au Shakhtar Donetsk. AFP/Sergei SUPINSKY En seconde période, le festival de buts a continué, toujours dans le même sens. D’une pichenette, Plea a servi Lars Stindl, qui a ajusté Anatoliy Trubin avec un tir plein d’effet (65e). Plea (79e) s’est dépêché de marquer un troisième but avant de quitter la pelouse (82e).

Au classement, le Borussia prend la tête avec 5 points, devant le Shakhtar (4), l’Inter (2) et le Real (1).