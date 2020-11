Borat 2, Les sept de Chicago, Inside No 9, etc.: voici nos 5 idées streaming du 3 novembre

Trois films et deux séries: le streaming hebdomadaire est (déjà) de retour. -

Deux Sacha Baron Cohen, deux Donald Trump, mais un seul croque-mitaine: en attendant que rouvrent les salles de cinéma, le mardi sera le jour de votre rendez-vous streaming et VOD. Les critiques de L’Avenir vous en offrent une première salve. À mardi prochain.

1 Borat 2 (Nouvelle mission filmée)

Amazon Prime Documentaire parodique de & avec Sacha Baron Cohen. Avec Maria Bakalova. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

Le reporter de la glorieuse nation kazakhe reprend du service.

Ce qu’on en pense

Un sens de l’outrance intacte, mais qui fait moins mouche dans l’Amérique de Trump que dans celle, plus policée, de Bush fils. Quelques morceaux de bravoure, mais c’est à peu près tout.

La critique complète

2 Les sept de Chicago

Netflix Drame d’Aaron Sorkin. Avec Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne et Mark Rylance. Durée: 2 h 09.

Ce que ça raconte

Sept militants pacifistes sont sur le banc des accusés suite aux émeutes qui ont marqué la convention démocrate de 1968.

Ce qu’on en pense

C’était il y a plus de 50 ans, et ça aurait pu se passer hier tant le propos et les enjeux sont actuels. Un film de prétoire, bavard donc, mais bien ficelé.

La critique complète

3 The Comey Rule

Be à la Demande Série de Billy Ray. Avec Jeff Daniels et Holly Hunter (4 épisodes).

Ce que ça raconte

Le duel opposant James Comey, patron du FBI nommé par Obama, au candidat puis au président Donald Trump.

Ce qu’on en pense

Encore mieux qu’un documentaire! À voir.

La critique complète

4 Inside Number 9

ArteTV Série de David Kerr. Avec Steve Pemberton, Anna Chancellor et Reece Sheamersmith (6 épisodes de 30 minutes).

Ce que ça raconte

Une série BBC dont les épisodes n’ont pour seul point commun que le… numéro 9.

Ce qu’on en pense

Fatalement, c’est inégal mais l’humour grinçant de ce programme en fait un incontournable.

La critique complète

5 Petit guide de la chasseuse de monstres

Netflix Comédie fantastique de Rachel Talalay. Avec Tamara Smart, Tom Felton et Indya Moore. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Une baby-sitteuse doit garder un enfant capable de matérialiser ses cauchemars. Les choses se compliquent quand il est enlevé par un vilain croque-mitaine.

Ce qu’on en pense

Un film qui vise et atteint un public familial. Idéal pour compenser un Halloween raté.

La critique complète