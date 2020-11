Le coronavirus provoque la plus importante réduction des émissions de gaz à effet de serre depuis la Seconde Guerre mondiale

Les émissions de gaz à effet de serre devraient diminuer de 7 à 8% pour cette année. La cause est le coronavirus. Par ailleurs, la part croissante des sources renouvelables intermittentes a des conséquences déstabilisantes sur la distribution de l’énergie. Provoquant un quasi-black-out en l’Allemagne et au Royaume-Uni.

En 2020, les répercussions de la pandémie de coronavirus auront bouleversé l’ensemble du secteur de l’énergie et fait émerger une «nouvelle normalité», avance le consultant Capgmini dans la 22e édition du rapport de l’Observatoire mondial des marchés de l’énergie (WEMO).

La baisse significative de l’activité économique due aux mesures de lutte contre la pandémie a conduit à la plus importante réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, les objectifs à long terme liés au changement climatique restent très ambitieux, estime Capgemini dans son rapport annuel. Les émissions devraient diminuer de 7% à 8% en 2020, selon les estimations, du fait des restrictions de déplacements et d’un net ralentissement industriel.

«Cette baisse des émissions en 2020 est liée à la période de confinement et aux restrictions qui subsistent en matière de mobilité», note Colette Lewiner, conseillère Énergie auprès de la Direction générale de Capgemini. «Les émissions augmenteront probablement à nouveau lorsque le monde se remettra de la pandémie. À titre d’exemple, il faudrait prendre une mesure de restriction similaire, chaque année pendant les 10 prochaines années, pour être sur la bonne voie en matière d’environnement, ce qui est bien entendu irréalisable. Il est nécessaire d’instaurer de profonds changements pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique».

Selon les données du rapport, en 2019, la Belgique a encore vu ses émissions de CO2 augmenter de 1,3% par rapport à l’année précédente, contrairement à la plupart des pays de l’Union européenne.

heymans La production énergétique à partir de sources renouvelables et les technologies de stockage par batteries évoluent rapidement, selon le rapport. Les énergies renouvelables représentent plus de la moitié des investissements mondiaux dans la production d’électricité. Grâce à l’expansion du marché des énergies renouvelables et aux progrès technologiques, les coûts ont diminué encore de plus de 10% (énergie éolienne et solaire) en 2019 et ne cessent de baisser mois après mois.

Pour autant, face à la part croissante des sources renouvelables intermittentes (énergie éolienne et solaire), l’équilibrage du réseau est plus difficile et la sécurité de l’approvisionnement pourrait être compromise. Cette situation a été illustrée à la fois en Europe et aux États-Unis cette année. Ainsi, en avril, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont subi des quasi-black-out, ce qui démontre que les réseaux et la réglementation ne sont pas adaptés pour faire face à la forte proportion d’énergies renouvelables prévue pour la fin de la décennie.