Des cas supplémentaires à l’Excel, le match contre OHL certainement remis

Les Hurlus n’ont plus joué depuis le 18 octobre face à Eupen… Photo News

Malgré la quarantaine imposée depuis jeudi dernier, la situation ne s’améliore pas à l’Excel Mouscron. Les tests de lundi ont révélé de nouveaux cas.

L’Excel n’a plus joué depuis le 18 octobre face à Eupen. Et les Mouscronnois risquent bien de ne pas retrouver les terrains avant le 22 novembre à Genk. Les tests réalisés lundi ont, en effet, amené encore une mauvaise nouvelle. Plusieurs nouveaux cas ont été détectés en plus de ceux de la semaine dernière. Rappelons qu’ils étaient 21 joueurs touchés avant la mise en quarantaine déclarée jeudi dernier pour l’ensemble du noya sportif. Plusieurs membres de l’encadrement étaient également atteints.

Afin d’espérer une reprise des entraînements, des prises de sang ont été effectuées sur les joueurs afin de voir s’ils sont contagieux ou non. Les résultats sont attendus.

Quoi qu’il en soit, la rencontre de samedi prochain, face à OHL, semble déjà en danger. Une demande de remise a été effectuée par le club. Reste à voir si elle sera acceptée. Si c’est le cas, les Hurlus auront déjà trois rencontres à rattraper (Cercle de Bruges, Saint-Trond et OHL).