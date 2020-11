Coronavirus: ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce mardi

Covid-19: on fait le point ici sur ce qui a fait l’actualité, en Belgique et dans le monde.

En Belgique

Nouveau bilan: le nombre de nouveaux cas continue à diminuer

La Belgique a recensé en moyenne 122,6 décès quotidiens dus au coronavirus entre le 24 et le 30 octobre inclus, ressort-il ce mardi matin du bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano.

+ LIRE ICI

+ Les soins intensifs n’ont jamais eu autant de patients

INFOGRAPHIES | Coronavirus: l’évolution des infections par commune depuis septembre

Les cas détectés de coronavirus ont explosé en quelques semaines. La Belgique compte désormais près de 450.000 infections confirmées. Voici l’évolution dans les communes wallonnes depuis la rentrée de septembre.

+ LIRE ICI

Les pharmaciens se proposent de tester les personnes asymptomatiques

Le secteur des pharmaciens belges propose de dépister les personnes asymptomatiques avec des tests rapides afin de soulager les hôpitaux et les laboratoires de biologie clinique, font savoir l’Association pharmaceutique belge (APB) et l’office des pharmacies coopératives de Belgique (Ophaco).

+ LIRE ICI

Vivalia: les soins intensifs à saturation

Les instances dirigeantes de Vivalia ont fait le point sur les hospitalisations Covid-19 en province de Luxembourg. La situation est alarmante, il n’y a presque plus de place aux soins intensifs.

+ LIRE ICI

+ Province en danger cherche bénévoles

+ Les hospitalisations à nouveau en hausse en Brabant wallon

«Le futur vaccin ne passera pas par les généralistes et les pharmacies»

La vaccination contre le Covid-19 ne se fera ni chez les généralistes ni en pharmacie, pour des questions de conservation à des températures allant jusqu’à -80°C, de traçabilité et de bonne utilisation du vaccin pour les groupes à risque.

+ LIRE ICI

Au cœur du nouveau centre de dépistage: près d’un test sur 2 positif!

Récit d’une ouverture sur fond de solidarité médicale pour un centre qui effectuera 60 tests par jour, voire le double si besoin.

+ LIRE ICI

Votre télétravail, avec ou sans indemnités?

De nombreuses personnes télétravaillent. Mais les employeurs ne versent pas pour autant des frais forfaitaires. Décryptage.

+ LIRE ICI

Les agents immobiliers dans le flou: vont-ils devoir fermer ou pas?

Lundi soir, les agents immobiliers ne savaient toujours pas s’ils pouvaient organiser des visites. Une vraie cacophonie.

+ LIRE ICI

RTBF: journalistes et animateurs masqués

La RTBF impose désormais à ses animateurs et journalistes d’être masqués en direct à l’antenne dès qu’ils se trouvent à deux ou plus en studio.

+ LIRE ICI

Dans le monde

Athènes et les régions grecques les plus contaminées se reconfinent

Athènes et les régions grecques les plus contaminées par le coronavirus se reconfinent progressivement mardi, dans une ambiance morose, les restaurateurs du quartier athénien le plus touristique affichant une triste mine en rangeant tables et chaises, a constaté un journaliste de l’AFP.

+ LIRE ICI

Dans le sport

La Vuelta toujours épargnée par le Covid-19 après deux semaines de course

La quatrième série de 681 tests, qui a eu lieu lundi lors de la deuxième journée de repos de cette 75e Vuelta, n’a pas révélé le moindre test positif.

+ LIRE ICI

Un doute pour le Brugeois Deli qui doit se soumettre à un second test

L’ensemble des tests au Covid-19 auxquels se sont soumis les joueurs brugeois ce lundi matin se sont révélés négatifs, sauf pour ce qui concerne Simon Deli.

+ LIRE ICI