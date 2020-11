Une consultation citoyenne sera organisée: le gouvernement bruxellois a créé un groupe de pilotage pour transformer le quartier Nord.

Le gouvernement bruxellois a créé un groupe de pilotage pour transformer le quartier Nord avec ses habitants, avec à sa direction le ministre-président Rudi Vervoort et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Pascal Smet, a annoncé mardi le cabinet de Rudi Vervoort.

Une consultation citoyenne sera organisée dès la première phase du projet pour impliquer les acteurs du quartier dans le processus.

La zone concernée est délimitée par la petite ceinture au sud, le canal à l’ouest et l’avenue de la Reine et la rue Royale à l’est. Le groupe de pilotage vise à coordonner tous les développements dans l’ensemble de ce secteur. Les cabinets des ministres de la Mobilité et de l’Environnement y sont représentés, de même que différentes administrations régionales et les communes.

Le groupe de pilotage travaillera en étroite collaboration avec différentes associations de quartier. Perspective. brussels, le centre d’expertise en charge de la stratégie de développement territorial pour la Région, a déjà organisé un atelier participatif avec les associations locales et est chargé de mener la consultation publique. Une enquête en ligne sera ouverte du 9 novembre au 7 décembre pour permettre aux citoyens concernés par le projet de donner leurs avis.

«La coconstruction et la participation citoyenne sont, pour moi, des éléments essentiels dans la réalisation de grands projets urbains», assure Vervoort.

Faire du quartier Nord un symbole de la nouvelle voie que Bruxelles veut emprunter

Le quartier compte la gare du Nord, un noeud de mobilité dont les abords et leur attractivité sont sous-exploités, et un million de mètres carrés de bureaux pour 30.000 personnes allant y travailler, contre une population d’environ 5.000 riverains.

«40 ans après la mise en œuvre du plan «Manhattan», la Région bruxelloise veut refaçonner les abords de la gare du Nord pour en faire un quartier exemplaire», explique Pascal Smet. «La dynamique, les partenaires et la volonté politique sont désormais là pour faire du quartier Nord un symbole de la nouvelle voie que Bruxelles veut emprunter: une métropole vivante et florissante à dimension humaine».