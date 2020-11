VIDÉO | Et le jour du scrutin, Trump sortit un clip à sa gloire sur «YMCA» des Village People

Tous les moyens sont bons pour séduire son électorat? S’il fallait une ultime preuve, le président américain sortant n’a en tout cas pas peur du ridicule…

En ce jour d’élection présidentielle américaine, alors que les bureaux de vote allaient ouvrir, Donald Trump a jugé utile de mettre en exergue… ses talents de danseur.

Sur son canal de communication favori, Twitter, le président sortant a incité ses partisans à voter en dégainant un ultime clip de campagne d’un peu plus de deux minutes (vidéo en haut de cet article). Il n’y détaille pas les points forts de son programme mais met plutôt en avant son déhanché si particulier. Le tout au son de «YMCA» des Village People, ce tube de 1978, dont les paroles invitent un jeune homme à délaisser sa tristesse et sa solitude et de venir s’amuser au YMCA, «l’Union chrétienne de jeunes gens».

Cette chanson disco est un des hits qui ont accompagné Trump lors de ses meetings. Et depuis quelques semaines, il l’accompagne de ces pas de danse plutôt raides, les poings levés jusqu’aux épaules. Un «flow» qui lui a valu plusieurs parodies et moqueries sur les réseaux sociaux. Exemples sur TikTok: