Coronavirus: Athènes et les régions grecques les plus contaminées se reconfinent

Athènes et les régions grecques les plus contaminées par le coronavirus se reconfinent progressivement mardi, dans une ambiance morose, les restaurateurs du quartier athénien le plus touristique affichant une triste mine en rangeant tables et chaises, a constaté un journaliste de l’AFP.

Dans la capitale grecque, cafés, restaurants, bars, cinémas et salles de sport, ainsi que tous les commerces non-essentiels avaient fermé leurs portes mardi au premier jour d’un nouveau confinement partiel.

Ces mesures «ne signifient pas que la propagation du virus est contenue», s’est exclamée Maria Maniaki, employée d’une taverne du quartier de Monasteraki.

«Les restaurants sont le dernier endroit où le virus peut se propager, car les distances y sont respectées et les mesures sont appliquées», a-t-elle déclaré, furieuse, à l’AFP.

«Dans les transports publics et les églises, les distances ne sont pas respectées. Les derniers qui auraient dû fermer sont les restaurants et les cafés», estime-t-elle.

Dans ce quartier touristique d’Athènes, les chaises et tables étaient empilées dans les tavernes et les cafés, dont beaucoup avaient déployé un ruban rouge pour interdire aux clients de s’asseoir.

«Nous nous préparons au pire des scénarios», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Stelios Petsas, mardi sur Skai TV. «Nous prenons tôt ces mesures afin d’avoir un mois de décembre plus optimiste», a-t-il ajouté, estimant qu’un confinement total d’Athènes n’était cependant pas exclu.

Dans le nord du pays, Thessalonique, la deuxième ville du pays, et la commune de Serres sont frappées depuis mardi par un confinement général strict comme au printemps, après une augmentation alarmante des cas de coronavirus.

En plus des mesures appliquées à Athènes, les habitants de Thessalonique ne peuvent désormais plus circuler sans avoir obtenu d’autorisation par SMS, et sont frappés par un couvre-feu dès 21H00, tandis que l’aéroport a été fermé à la quasi-totalité des vols.

Seuls les écoles, les salons de coiffure et les commerces de détail restent ouverts dans le pays.

«C’est une nouvelle triste réalité», a déclaré le maire de Serres, Alexandros Chrysafis, dans un communiqué, appelant ses concitoyens à rester calmes et suivre les instructions.

Avec plus de 42.000 cas et 642 morts, le nombre d’infections au coronavirus est montée en flèche ces dernières semaines en Grèce, avec un taux d’occupation des lits en soins intensifs à 60% dans un pays qui a du mal à se relever d’une décennie de crise.

«Le système de santé sera sous pression, avec une certitude mathématique», a prévenu le porte-parole du ministère de la Santé Sotiris Tsiodras.