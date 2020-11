Champions League en direct: le Real pour se relever, le Bayern et City pour enchaîner

Le Real Madrid, sur sa lancée de sa victoire 4-1 face à Huesca samedi avec le premier but depuis un an d’Eden Hazard? AFP

À la peine en Ligue des champions, le Real Madrid doit trouver une dynamique, mardi lors de la troisième journée de phase de groupes, peut-être en s’inspirant du Bayern Munich et de Manchester City.

Groupe A: le Bayern en rouleau-compresseur

18h55 Lokomotiv Moscou (Rus) – Atlético Madrid (Esp)

21h RB Salzbourg (Aut) – Bayern Munich (All)

La victoire à Moscou (2-1) a été difficile à se dessiner? Il n’empêche: le Bayern Munich reste sur treize succès de rang en C1 et entend bien passer à quatorze à Salzbourg, autre petit poucet du groupe A.

Seul et confortable leader depuis sa large victoire inaugurale contre l’Atlético Madrid (4-0), Munich entend bien continuer de dominer l’Europe. La C1 est «notre compétition», a d’ailleurs averti la semaine dernière l’attaquant bavarois Thomas Müller.

Secoué par sa défaite en Allemagne mais solide en Liga (5e malgré deux matches en retard), l’Atlético peut faire en cas de victoire un grand pas vers la deuxième place derrière l’ogre munichois. Les Madrilènes devront pour cela l’emporter sur le terrain du Lokomotiv, qui a montré face au Bayern sa capacité à tenir tête au gratin européen.

Groupe B: le Real à la relance

18h55 Shakhtar Donetsk (Ukr) – Borussia Mönchengladbach (All)

21h00 Real Madrid (Esp) – Inter Milan (Ita)

Le Real Madrid dernier de son groupe après deux journées, voilà une situation à laquelle le club le plus titré en C1 (13 trophées) n’est pas habitué. Battue d’entrée à domicile par le Shakhtar (3-2) puis accrochée à Mönchengladbach (2-2), la Maison Blanche fait grise mine.

Les hommes de Zinédine Zidane tiennent avec la réception de l’Inter Milan une double occasion: se relancer dans la course aux 8es et tenir une victoire référence face à un autre grand d’Europe. Or l’Inter, finaliste de la dernière Ligue Europa, est également à la peine après deux nuls, contre Mönchengladbach (2-2) puis à Donetsk (0-0).

Si le Real peut compter sur le retour en forme d’Eden Hazard, auteur de son premier but en un an samedi passé, l’Inter devra se passer de Romelu Lukaku, insuffisamment remis de sa blessure.

L’autre match opposera les Ukrainiens, surprenants leaders du groupe, aux Allemands, qui viseront après deux matches nuls spectaculaires une première victoire.

Groupe C: City seul en tête, Porto peut faire un gros coup

21h00 Porto (Por) – Marseille (Fra)

21h00 Manchester City (Ang) – Olympiakos (Grè)

La défaite en quart de finale de la dernière Ligue des champions semble déjà loin: avec deux belles victoires contre Porto (3-1) puis à Marseille (3-0), Manchester City a lancé sa campagne européenne sur des bases solides, et peut enchaîner à domicile contre l’Olympiakos un troisième succès.

Les hommes de Pep Guardiola semblent mettre de côté en Europe leurs tracas nationaux, eux qui ne sont que 13e de Premier League.

S’ils ont déjà fait un grand pas vers la première place du groupe, la deuxième, également qualificative pour les 8es de finale, peut se dessiner sérieusement mardi avec la réception par Porto de Marseille.

Les Portugais, qui se sont parfaitement relancés face à l’Olympiakos (2-0), peuvent en cas de victoire reléguer leurs adversaires marseillais, sur le papier leur principal concurrent pour la deuxième place, à six points. Une marge qui serait presque irréversible avec encore trois matches à jouer.

Groupe D: match de gala à Bergame

21h00 Atalanta Bergame (Ita) – Liverpool (Ang)

21h00 Midtjylland (Dan) – Ajax Amsterdam (P-B)

Une semaine après avoir découvert la Ligue des champions lors du nul 2-2 de l’Atalanta face à l’Ajax Amsterdam, la ville de Bergame s’apprête à accueillir son premier choc avec la réception de Liverpool, vainqueur de la C1 en 2019.

Certes privés de leur capitaine Virgil Van Dijk, les Reds restent l’une des meilleures formations d’Europe, grâce notamment à leur trident offensif Firmino-Mané-Salah.

Le duel s’annonce prometteur entre deux des équipes les plus séduisantes d’Europe, concurrentes pour la première place du groupe (Liverpool compte six points, l’Atalanta quatre).

De son côté, l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la compétition en 2019, tentera d’aller chercher à Midtjylland un premier succès cette saison, après sa défaite contre Liverpool et son nul à Bergame.