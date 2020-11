Plus qu’un quart des commerçants sur le marché du mercredi

Dès ce mercredi, le marché hebdomadaire, à Huy, n’accueillera plus que les commerces essentiels. Il risque de faire vide…

Le marché hebdomadaire risque de sembler bien vide, à Huy, ce mercredi… La Ville de Huy a décidé de suivre les nouvelles directives fédérales. Elle n’y accepte donc que les commerces essentiels. Ce qui signifie les commerces alimentaires, les fleuristes et les merceries. Et ce, jusqu’à nouvel ordre, jusqu’à ce que le CNS réassouplisse les mesures prises…

Les commerçants ambulants sont habituellement installés avenue des Ardennes et avenue Delchambre, le long du parc, depuis la Mézon jusqu’au carrefour avant le Quick. Là, une modification s’impose. Pas avenue des Ardennes où «il n’y a que de l’alimentaire. Sur ces emplacements-là, il n’y a rien d’autre», explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Par contre, l’avenue Delchambre semblera bien vide. «Il y aura une vingtaine de commerçants ambulants qui seront présents. Seul un quart des marchands viendront.» Simplement parce que c’est là que s’installent habituellement les marchands de vêtements, ceux aussi qui font de la nourriture à emporter et à consommer directement comme les friteries, les viennoiseries,… «Tout ce qui est à emporter et qu’on pourrait consommer sur place. Comme on ne peut pas manger directement ni même manger dans la rue tout en marchant…», ceux-là ne seront donc pas autorisés à installer leur commerce ambulant.

Et si pas mal de commerces jugés non essentiels ont fermé à Huy, le bourgmestre rappelle que la plupart permette de commander. Et soit ils livrent, soit on peut aller chercher la commande sur place. «Il faut soutenir nos commerçants hutois par nos achats», plaide-t-il.