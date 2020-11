CORONAVIRUS: Le CHwapi recrute, et pas que dans le domaine médical

Tout en saluant le travail réalisé par les équipes médicales et autres, les responsables du CHwapi lancent un pressant appel au recrutement

«Durant la première vague, nous étions surtout en recherche de matériel, explique Didier Delval, directeur-général du CHwapi, aujourd’hui ce sont les ressources humaines qu’il faut impérativement renforcer…»

D’autant que, comme le soulignera à plusieurs reprises le DG, les différents collaborateurs se sont investis sans compter ces dernières semaines «sans se soucier de la charge de travail mais préoccupés par le fait de ne pas faire assez bien…».

Car en plus des patients habituels que «que nous continuons à suivre, complète le docteur Stéphane Gillerot, président du conseil médical, s’ajoutent bien évidemment ceux atteints par le Covid».

En ce domaine, on en compte 150 actuellement au sein de l’hôpital dont une trentaine en soins intensifs, soit un nombre similaire à celui observé lors du pic de la première vague. Si l’on tient compte exclusivement des patients Covid, cela représente «une moyenne journalière d’une quinzaine d’hospitalisations», précise l’infectiologue Mélanie Delvallée. Une affluence qui a incité l’hôpital tournaisien à ouvrir une septième unité (hors «réa») le week-end dernier. De gauche à droite: Didier Delval, DG du CHwapi, Vinciane Sente, DRH, Mélanie Delvallée, infectiologue et Stéphane Gillerot, président du Conseil médical. ÉdA

La prise en charge des patients Covid exige d’autant plus de ressources humaines qu’elle fait appel à la nécessaire complémentarité des compétences entre membres du personnel. Ainsi, spécialistes des urgences, gériatres, infectiologues… sont appelés à travailler en équipe afin d’optimaliser les soins.

Le CHwapi a donc besoin de compétences que ce soit dans les domaines médicaux ou infirmiers «Mais, aussi pour les métiers de support sans lesquels l’hôpital ne pourrait pas fonctionner correctement, ajoute Vinciane Sente, directrice RH. Nous avons aussi besoin de techniciennes de surface, de techniciens de labo, de biotechniciens, de pharmaciens, d’informaticiens…» Et même de journalistes pour assurer la communication comme celle diffusée lors de la traditionnelle conférence de presse du CHwapi. Soulignons à ce propos que notre (ex) consœur de No télé, Christine Wargnies, vient d’être engagée au poste de coordinatrice com. au sein de l’hôpital. Notre ex-consœur de No Télé (ici avec Maxime Soyez), Christine Wargnies, est désormais coordinatrice de la communication au sein du Chwapi. Notélé

«Cette volonté de recruter se veut plus pressante avec la crise Covid, conclut la DRH, mais elle s’inscrit dans une dynamique propre au fonctionnement de l’hôpital. Pour preuve, depuis le début de l’année, 120 nouveaux collaborateurs ont été engagés». Lesquels font désormais partie de l’équipe de 2700 travailleurs, tous secteurs confondus, que compte l’établissement. Si vous recherchez du boulot, c’est le moment de vous rendre sur le site www.chwapi.be où vous trouverez les différentes offres d’emploi proposées en ce moment.