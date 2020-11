Fabrice Murgia quittera la direction du Théâtre National en décembre 2021

Élu directeur en 2015 à 31 ans, Fabrice Murgia a mené le Théâtre National «vers de nouveaux horizons artistiques» et «intensifié la renommée internationale du lieu», salue le théâtre. -

Fabrice Murgia ne rempilera pas pour un nouveau mandat à la tête du Théâtre National Wallonie-Bruxelles, dont il quittera la présidence en décembre 2021.

Fabrice Murgia quittera la direction du Théâtre National Wallonie-Bruxelles en décembre 2021, a annoncé mardi l’institution culturelle. Un appel à candidature pour désigner celui ou celle qui le remplacera sera lancé à la fin de cette année.

Élu directeur en 2015 à 31 ans, Fabrice Murgia a mené le Théâtre National «vers de nouveaux horizons artistiques» et «intensifié la renommée internationale du lieu», salue le théâtre. Il raccrochera les gants après un unique mandat, une décision «prise avant la crise sanitaire». La pandémie «a contraint» l’institution à retarder l’annonce de ce départ, a précisé le Théâtre National.

«Fabrice Murgia s’en retourne (ra) vers une pratique artistique personnelle et la conception de projets transversaux, parfois en marge du théâtre, avec sa compagnie ARTARA», a souligné le théâtre. Le directeur programmera toutefois l’ensemble de la saison 2021-2022. Son successeur entrera en fonction au cours de l’été 2021, après quelques mois de transition «afin d’assurer la stabilité de l’institution».

«Convaincu que le capitaine d’une si prestigieuse maison doit être de passage pour permettre un mouvement constant et de nouveaux projets, mon seul espoir aujourd’hui est que le Théâtre National Wallonie-Bruxelles renforce encore et toujours ce que permet sa subvention et ce qui en fait indéniablement sa spécificité: la création», a pour sa part commenté Murgia.

L’appel à candidature pour nommer le nouveau directeur ou la nouvelle directrice sera lancé fin décembre 2020 par le conseil d’administration de l’institution.