Stéphane Thiry : « À quelques pas d’une situation où il faudra choisir qui soigner »

L’appel aux bénévoles répond à une situation très difficile?

La situation est dramatique, catastrophique. Nous sommes à quelques pas d’une situation ou il va falloir faire des choix sur les personnes à soigner et à ne pas soigner. Le personnel est à bout, tombe malade… C’est un cercle vicieux qui s’accélère dangereusement.

Quels sont vos besoins urgents?

Les infirmiers et aides-soignants. Ils sont une ressource indispensable, un élément déterminant pour sortir de cette crise. Le nerf de la guerre. Mais toute personne, avec ses compétences, peut être précieuse! Même quelqu’un de surqualifié (kiné, dentiste…), ou dont la formation lui permet d’assurer certaines tâches.

Quel message faut-il faire passer?

Que si ce confinement ne marche pas, que si les gens continuent à prendre les choses à la légère, plus la courbe va continuer à grimper et plus les choix seront à faire. Et si un jour, il faut choisir entre votre grand-mère, un père de 40 ans et dix autres patients plus jeunes? Ce sont des choix inhumains qu’il faudra faire.

Je ne juge pas si les mesures, sont bonnes ou pas, c’est un autre débat. À chacun à prendre ses responsabilités. Comment ne peut-on pas réagir face à la situation? C’est accepter qui doit vivre et qui doit mourir. Le Covid a banalisé le décès des personnes âgées, c’est terrible. Un médecin de Libramont m’a dit: «Un papy de 82 ans qui fait ses courses a autant le droit de vivre qu’une ingénieure de 32 ans au chômage.» Nous n’avons pas à décider qui a le droit de vivre.