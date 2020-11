Focus sur les MR et MRS

Le premier client et la priorité de la Cellule de sécurité provinciale: les maisons de repos. «Dès que nous avons un cluster, dans une école, un home ou ailleurs, nous agissons.

Mais si on prend en compte le capital-risque, les MR et MRS sont la priorité. Nous intervenons dès l’identification d’un seul cas et effectuons un cohortage (séparation des résidents positifs et négatifs).» Et les bénévoles dans tout ça? «Par exemple: nous réorganisons le travail de l’infirmière, en déléguant les tâches qui peuvent l’être à l’aide-soignant, tout en le relevant lui-même des tâches qui peuvent être faites par quelqu’un sans ses qualifications, et qui seront données à un bénévole. Ainsi, on soulage le personnel!».

Opérations de cohortage en cours à la MRS de la Knippchen (Arlon), à la MRS Bellefleur (Aubange) et à la Résidence Sans Soucis (Bastogne).