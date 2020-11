FlixBus ne roule plus de la Belgique vers la France et l’Allemagne

La société FlixBus, qui exploite des liaisons d’autocars, a annoncé de nouvelles restrictions de son offre dans plusieurs pays européens, en raison de la crise du coronavirus. Hormis quelques exceptions, les liaisons entre la Belgique, l’Allemagne et la France sont désormais suspendues.

«En ce moment, il n’y a plus que quelques FlixBus au départ et vers la Belgique, nous avons fortement limité l’offre. Actuellement nous roulons surtout entre les Pays-Bas et la Belgique et nous avons, surtout durant le week-end, quelques liaisons vers Londres», explique une porte-parole de FlixBus Benelux. «Dans les prochaines semaines, nous proposerons probablement encore moins de connexions.»