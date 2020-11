VIDEO-PHOTOS | Les «petits» du Collège de Kain envoient des dessins et des bisous volants au personnel soignant

Les élèves de maternelle et de primaire du Collège de Kain ont tenu à soutenir le personnel soignant par des dessins, des cartes, des affiches, mais aussi une vidéo! Ils remercient leurs «super-héros» du quotidien.

On ne soutiendra jamais assez le personnel soignant, véritablement au front face à cette seconde vague du Covid-19 et à l’explosion des hospitalisations!

Dans leur combat quotidien pour soigner au mieux les malades, le personnel du CHwapi a pu trouver un peu de couleurs et de joie dans les dessins, cartes et affiches réalisés à la fin de la semaine dernière par les élèves de maternelle et de primaire du Collège Notre-Dame de Kain.

«J’ai émis l’idée de se mobiliser pour soutenir le personnel soignant en cette période difficile, explique la directrice Virginie Lejeune. Plusieurs enseignants ont embrayé dans ce sens et ont développé toute leur imagination pour permettre à leurs petits élèves de remercier les soignants de la terre entière… Toutes les créations ont été remises au CHwapi, à Tournai.»

Une vidéo pour remercier les super-héros du quotidien du monde

Mesdames Dominique et Christelle, institutrices de 3e maternelle, ont voulu aller plus loin dans leur démarche. «Les dessins, cartes, affiches… ne bénéficieront qu’au personnel de l’hôpital tournaisien, et de notre côté, nous voulions créer quelque chose qui puisse toucher tous les médecins, infirmiers, aides-soignants,… de Belgique mais aussi du monde entier parce qu’il s’agit d’une épidémie mondiale, relève Mme Dominique. Nous avons ainsi eu l’idée de créer une vidéo que nous pouvons partager via les réseaux sociaux vers les autres hôpitaux du pays et qui circulera aussi d’elle-même sur Internet…»

Dans leur vidéo, les élèves de 3e maternelle remercient les super-héros du quotidien face à ce «vilain corona» en leur envoyant «des bisous volants».

Les élèves se posent beaucoup de questions

«Cette activité a aussi été l’occasion d’aborder avec eux la situation, ajoute l’institutrice de 3e maternelle. Les élèves se posent beaucoup de questions en voyant leurs copains ou copines absent(e)s en raison d’une quarantaine, en étant empêché de faire de bisous ou des câlins, en ne pouvant plus partager leur bonbon ou leur gâteau, en devant se laver les mains dix fois par jour, etc. Même s’ils sont petits, il est important de leur expliquer le virus, l’importance des gestes barrières, le courage du personnel soignant…»