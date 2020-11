PHOTOS | Le projet de revitalisation du Fort Rouge se termine enfin à Tournai

L’aménagement du rond-point de la placette aux Oignons et du parc Delannay, à Tournai, marque la fin d’un (très) vieux projet de revitalisation urbaine.

C’est un vaste projet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître qui va aboutir dans quelques semaines: la revitalisation urbaine que d’aucuns ont qualifiée «du Fort Rouge». Tout avait commencé par les XII Césars… ÉdA

Laquelle n’aurait peut-être jamais existé si, en 1994, le projet caressé par une association d’entrepreneurs-promoteurs de notre région de faire du site des XII Césars (à côté de l’église St-Quentin) un vaste complexe immobilier n’avait capoté dans un premier temps. Le nouveau rond-point occupe l’espace centrale de la placette et permettra de fluidifier la circulation venant du centre-ville et vers les rues Perdues et du Cygne… ÉdA

Dans la foulée de ce refus, en effet, est née l’idée, dans le chef d’une société familiale associée au projet initial, de sauver et de restaurer le Fort Rouge qui était alors camouflé par les habitations le ceinturant. La société familiale en question proposa, dans le cadre d’un nouveau projet immobilier, d’acquérir la tour médiévale pour le franc symbolique tout en s’engageant à la restituer à la Ville, pour la même somme après restauration. Une opération qui valut à André Dherte, patron de ladite société d’être, en 1999, lauréat du concours Caïus, qui encourage les entreprises dans la voie du mécénat culturel.

C’est aussi ce qui incita les autorités de l’époque à se lancer dans la revitalisation urbaine de l’ensemble du quartier. Une opération financièrement intéressante qui implique qu’un€ investi par le secteur privé engendre le même investissement de la part du «public». André Dherte s’était proposé de restaurer et de sauvegarder le Fort Rouge tout en réalisant une promotion immobilière sur le site. ÉdA

Nous ne reviendrons pas sur l’historique de cette (très) longue histoire – un journal n’y suffirait pas – mais retenons qu’en définitive cette opération – effectuée en phases successives, bien entendu – s’est soldée par: la réalisation du Parc Delannay, la construction des résidences l’Escarpe et du Fort Rouge, la réhabilitation de l’arsenal des pompiers en banque et en appartements, la réalisation de logements sociaux vers les rues des Bouchers et St-Jacques, le parking souterrain de la rue Perdue et, bien évidemment, le sauvetage et la restauration du Fort Rouge ainsi que la création du parvis dominé par la statue de Martine chère à son dessinateur Marcel Marlier (dont on célébrera bientôt les 90 ans de la naissance) et au club Richelieu qui s’est battu pour sa création.

Sans oublier, la placette aux Oignons dont les travaux se terminent. Au nom d’André Dherte, il faut ajouter celui de Pierre Petit, architecte tournaisien qui s’est, lui aussi, battu au côté du premier pour lancer cette vaste opération de revitalisation à une époque où personne ne parlait encore de ce type de financement. Des aménagements qui se sont aussi traduits par l’installation d’une statue en hommage à Martine et à son dessinateur Marcel Marlier avec le soutien du Club Richelieu de Tournai. ÉdA

Un rond-point fleuri et le parc Delannay sécurisé

Outre des travaux d’égouttage et de voirie, la placette aux Oignons a fait l’objet d’un lifting complet, l’élément le plus spectaculaire étant le rond-point ceinturé de pierres de Tournai qui occupe le centre de l’espace. D’ici fin novembre, celui-ci accueillera diverses plantations (dont une dizaine de rosiers rouges) qui seront dominées par un chêne vert.

Rappelons que ces travaux (d’un montant de 1021254, 69€) s’inscrivent dans le cadre de la suite des opérations de revitalisation du Fort Rouge pour laquelle restait un reliquat de subsides dévolus à ce chantier.

Ainsi qu’à celui de l’aménagement du parc Delannay et du passage du vieux marché entre ce dernier espace vert et la Grand-Place. Le passage menant de la Grand-Place au parc Delannay sera rénové et sécurisé… ÉdA

«Le jardin sera entièrement clôturé sur une hauteur de 2 m, précise le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, et les accès seront contrôlés en période nocturne selon un horaire qui sera déterminé par le collège. Cela, grâce à la mise en place de portiques automatisés tant du côté du Fort rouge que du passage des XII Césars, des accès restant possibles vers l’immeuble, bien entendu. Le jardin Delannay sera doté d’une clôture de deux mètres de hauteur et fermé la nuit pour assurer davantage de sécurité dans le quartier… ÉdA

De plus, le passage en lui-même sera doté d’un faux-plafond plus esthétique et l’éclairage sera rénové au moyen de Leds.»