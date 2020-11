Les visites immobilières sont interdites selon le SPF Intérieur, l’IPI désapprouve

Les agents immobiliers ne sont pas autorisés à organiser des visites de biens dans le cadre des nouvelles mesures imposées pour endiguer la nouvelle vague de coronavirus, indique le SPF Intérieur. Mais selon l’Institut professionnel des agents immobiliers (IPI), une zone de flou subsiste dans l’arrêté ministériel publié au Moniteur belge.

D’après les juristes de l’Institut, l’arrêté ministériel n’interdit pas formellement les visites en présentiel. Ainsi, dans l’attente d’une communication officielle de la part du SPF Intérieur, l’IPI a annoncé à ses membres qu’il maintenait sa position au sujet des visites et considèrait qu’elles pouvaient s’effectuer. «Si elles étaient formellement interdites, ce serait simple», a indiqué le porte-parole de l’Institut, Steven Lee. ‘Mais pour le moment, on est dans le flou total, on attend.»

L’IPI a été en contact lundi avec le cabinet du ministre David Clarinval, en charge des classes moyennes, des Indépendants et des PME afin d’éclaircir la situation pour ses 11.000 membres. «On a pu poser nos questions, fournir les explications nécessaires sur le fonctionnement du métier et sur le fait qu’on est capable d’organiser des visites de manière à respecter les mesures sanitaires», a commenté Steven Lee. Le SPF Economie a, quant à lui, transmis ces arguments à la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a indiqué le porte-parole Christian Carpentier.

Néanmoins, pour le SPF Economie, «à ce stade, les agents immobiliers ne figurent pas dans les exceptions à l’interdiction car ils ne font pas partie des métiers essentiels. Par contre, ils peuvent exercer une activité numérique comme tous les commerçants. Evidemment, cela ne s’applique pas à toutes leurs activités. Louer un appartement une semaine à la mer, c’est faisable en numérique, mais louer pour du long terme ou vendre un bien, cela requiert une visite sur place», reconnaît M. Carpentier.

La porte-parole du SPF Intérieur, Marie Verbeke, confirme que les agents immobiliers peuvent continuer leur activité en ligne mais doivent interrompre les visites. «Je comprends que c’est compliqué. Je ne peux pas dire qu’il n’y aura pas de changement, mais pour l’instant les visites sont interdites.»