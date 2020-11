Le débrief du jour: les militaires à l’aide des hôpitaux | Dossier Clarinval: premières conclusions | Saison finie pour Vanheusden

L’armée arrive en renfort dans les hôpitaux, la croissance des chiffres du coronavirus ralentit, premières conclusions dans le dossier Clarinval, fin de saison pour Vanheusden: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Les militaires prendront en charge des patients post-Covid

«On est pris à la gorge. On est dans un processus qui nous échappe.» La situation du coronavirus est à ce point préoccupante dans les hôpitaux de la province de Liège que la Défense vient en appui des dispositifs hospitaliers.

VIDÉO | Les militaires à la rescousse des hôpitaux : « Il y avait un besoin critique de renforts »

2. Les chiffres ralentissent, mais sauveront-ils les soins intensifs?

«Les nombres d’infections et d’hospitalisations continuent d’augmenter, mais le font moins rapidement», a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus. «Ce ralentissement des admissions et le strict respect des nouvelles mesures devraient nous permettre de ne pas dépasser la limite de 2000 lits en soins intensifs prévus dans notre pays».

3. Dossier Clarinval: premières conclusions

En septembre, Pierre-Yves Dermagne (PS), annonçait l’ouverture d’une enquête par l’administration wallonne concernant un possible conflit d’intérêts dans l’attribution de marchés publics, à Bièvre. Un dossier au cœur duquel on retrouve David Clarinval, ministre fédéral en charge des Indépendants et des PME, bourgmestre empêché de la petite commune rurale et copropriétaire depuis 2014 de l’entreprise familiale Clarinval Constructions.

4. Fin de saison pour Zinho Vanheusden

Le défenseur central du Standard, sorti sur civière dimanche contre Ostende, est victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Sa saison est terminée.

5. Improbable sauvetage d’un métro

Dans la nuit de dimanche à lundi, un métro est sorti des voies, près de Rotterdam, et a fini sa course… sur une statue représentant une queue de baleine.

