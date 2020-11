Ligue des Champions | Zidane avant le duel entre le Real et l’Inter: «Eden Hazard est important pour nous»

Dos au mur avec un point en deux journées de Ligue des Champions, le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard est à la veille d’un duel crucial contre l’Inter, qui devra plus que vraisemblablement se passer de Romelu Lukaku.

«C’est une finale et nous allons l’aborder comme telle. Ce sont trois points et nous allons tenter de les prendre», a déclaré l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane lundi en conférence de presse.

Ce duel entre Madrilènes et Milanais constitue assurément le choc de cette semaine en Ligue des Champions. L’entraîneur français est bien conscient que la tâche s’annonce difficile. «C’est un adversaire que nous connaissons. C’est un match compliqué car c’est une bonne équipe, physique et qui joue bien au football. Ce sera un autre match de plus, très difficile», a prévenu ‘ZZ’.

Après avoir marqué samedi le premier but de sa saison, pour sa première titularisation après de longs mois ternis par des blessures, Eden Hazard semble avoir lancé sa saison. Son entraîneur compte sur le Diable Rouge pour faire la différence. «Tout le monde connait Eden, le joueur qu’il est, ses qualités. Nous allons l’utiliser au maximum. S’il va jouer contre l’Inter? Il est important pour nous, comme Marco Asensio et Karim Benzema (ses équipiers en attaque contre Huesca le weekend dernier, NDLR). Ils vont encore se montrer décisifs dans les matches importants. Avec eux trois et avec toute l’équipe, on va réussir à atteindre les nombreux objectifs que l’on s’est fixés cette saison.»

Aussi présent en conférence de presse, le défenseur français Raphaël Varane a également eu un mot pour le Brainois. «Eden est une bonne personne, on peut rire et parler de tout avec lui. Il s’est très bien adapté, même si on passe moins de temps dans les vestiaires désormais (à cause de la pandémie), mais le peu de temps qu’on y passe, c’est du bon temps. C’est un top joueur, avec beaucoup de qualités techniques et est capable de déséquilibrer l’adversaire… Il va beaucoup nous apporter. Il est spécial. Et comme personne, il est toujours bon et positif», a raconté Varane.