Le directeur sportif de Jumbo-Visma perplexe sur les chronos de l’édition 2021

La prochaine Grande Boucle du 26 juin au 18 juillet 2021, dont le parcours a été présenté dimanche, ne propose que deux étapes contre-la-montre. Merijn Zeeman, le directeur sportif de l’équipe Jumbo-Visma, celle de Wout van Aert, ne sait pas trop si c’est à l’avantage de ses coureurs ou non.

Zeeman a rappelé que son équipe avait souffert cette année dans le contre-la-montre, faisant référence à la perte du Tour de France par le Slovène Primoz Roglic, son leader, dans le dernier chrono à la veille de l’arrivée à Paris, au profit de son compatriote Tadej Pogacar.

«Deux étapes chronométrées, c’est surtout à l’avantage de Pogacar et au désavantage des coureurs pour le général. Nous avons bien sûr de bons coureurs contre le chrono. Tom Dumoulin, Roglic et Steven Kruijswijk ont vraiment des qualités dans ce domaine et je compte sur eux. Dumoulin a été champion du monde et Roglic fut deuxième des Mondiaux».

Merijn Zeeman regrette aussi l’absence d’un contre-la-montre par équipes. «Si cela ne tient qu’à nous, un chrono par équipes serait de retour en 2022. Ce serait bien parce que nous avons une super équipe pour frapper un grand coup. Peut-être est-ce d’ailleurs pour cela que ASO n’en a pas mis. Parce qu’ils ont peur de Jumbo-Visma. Mais bon, je sais aussi qu’il faut accepter le parcours comme il est pour gagner le Tour.»

Merijn Zeeman décidera en janvier de son programme de l’année en ce qui concerne les grands Tours. Il en sera de même encore cette fois.