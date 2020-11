Coronavirus: un Apéro de Toussaint reconfiné pour les Nerviens Nerveux de Tournai

Ne voulant pas sacrifier leur traditionnel «Apéro» sur l’autel du coronavirus, les Nerviens Nerveux se sont adaptés avec l’aide du «collectif houblonné» Ébullition…

Pour les confréries carnavalesques tournaisiennes, l’Apéro, c’est sacré. Déjà privées de carnaval, la plupart ont réinventé le concept pour pouvoir tout de même trinquer virtuellement avec leur public habituel via une plateforme vidéo. Sachant que l’Apéro, c’est aussi une manière pour les carnavaleux de faire entrer un peu d’argent dans les caisses de manière à couvrir les frais de participation à la manifestation.

Chez les Nerviens Nerveux – qui organisent chaque année leur Apéro le dimanche le plus proche de la Toussaint -, un jeune du groupe, Thomas Bacq, a proposé d’adapter le concept en apportant chez chacun des participants de quoi se livrer à la tradition. Les échanges sont restés virtuels cette année, Covid-19 oblige… Com.

«Si tu ne peux pas venir à l’Apéro des Nerviens Nerveux, l’apéro ira à toi!», ont-ils lancé sur les réseaux. Pour atteindre leur objectif, les organisateurs ont fait appel aux compétences du collectif «Ébullition», lequel réunit 4 amis brasseurs passionnés qui unissent leurs forces pour valoriser leurs produits. Il s’agit de Thomas Monserez, de la Bigote (Tournai), Christophe Vancaeneghem de la Rasta Moine (Vezon), Samuel Papantonio de la Vrrééé (Basècles) et Frédérick Baert, de l’Authentique Brasserie (Blaton). Les Nerviens – qui auraient dû fêter leur 21e carnaval cette année – leur ont demandé de composer un pack de 6 bières différentes qu’ils ont été livrés chez ceux et celles qui avaient exprimé, via les réseaux, vouloir rejoindre (virtuellement toujours) le traditionnel Apéro ce dernier dimanche. Une opération qui a rencontré un certain succès et qui s’est déroulée, bien entendu, dans le respect très strict des règles anti-Covid.

Cette initiative a aussi permis de rappeler le rôle social important que jouent les confréries carnavalesques.

Dans la grande famille du carnaval, beaucoup de gens – des anciens collègues, copains de classe, amis d’enfance… – se retrouvent, juste pour cette occasion.

Pour ceux qui l’ignoreraient, les Nerviens Nerveux – qui comptent une trentaine de membres dont une quinzaine d’enfants des 15 premiers… – sont les «cracheurs de feu» qui, depuis des années, allument le bûcher du roi carnaval sur la grand-place. Ce sont traditionnellement les cracheurs de feu des Nerviens Nerveux qui allument le bûcher du roi Carnaval sur la Grand-Place… ÉdA