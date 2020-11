Virus H5 N8: les volailles confinées également

Rentrez vos poules, la grippe aviaire pointe son virus. Exploitants et particuliers doivent redoubler de prudence.

«Moi, je n’ai pas de souci. Elles sont confinées toute l’année. Ce sont des races spécifiques qui participent à des concours de beauté, je n’ai pas envie qu’elles s’envolent.»: Patrick Willems est le président de l’ASBL Le petit élevage de Hesbaye. Il regroupe, entre autres, des petits éleveurs de volailles.

Le souci qui pourrait les tarauder? La grippe aviaire. L’Afsca (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) a donné l’alerte: la grippe aviaire du sérotype hautement pathogène H5 frappe à nos portes. Ce qui veut dire qu’elle est très contagieuse et qu’elle peut se révéler fatale en 24 ou 48 h.

Mesures dès maintenant

Jean-Sébastien Walhin, Afsca, explique: «Cette grippe se transmet via les oiseaux migrateurs qui viennent du nord. On observe ainsi les routes migratoires et quand on voit qu’elles passent par la Belgique, on redouble de prudence. On observe ce qui se passe dans les autres pays. Ici, on a noté des cas aux Pays-Bas. Nous avons suffisamment d’indices pour tirer la sonnette d’alarme.»

C’est comme ça que le ministre fédéral David Clarinval a décidé de renforcer les mesures de prévention: «Les volailles d’exploitations avicoles enregistrées doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages.

Le nourrissage et l’abreuvement de volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.

Il est interdit d’abreuver les volailles avec de l’eau de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages.»

Les deux derniers points étaient déjà d’application pour les exploitations, ils le sont maintenant pour les particuliers. Pour ces derniers, l’Afsca recommande de protéger leurs protégées avec des filets pour éviter ces fameux contacts.

Surtout pour les particuliers

Jean-Sébastien Walhin: «Le secteur connaît bien cette grippe et ces dangers. Il sait prendre les bonnes mesures, la machine préventive est bien huilée.» Et quand un foyer se révèle, une zone dans un rayon de 3 puis de 10 km à la ronde est définie dans laquelle il est impossible de faire du commerce.

Aline Lecollier de la FWA (Fédération wallonne de l’agriculture) insiste bien auprès des particuliers qui ne sont pas toujours bien informés: «Il ne faut ni nourrir ni abreuver à l’extérieur ou alors il faut mettre un filet. La contamination se fait par les fientes. Il faut être prudent parce que la seule solution une fois que la contamination est là, c’est la destruction des bêtes.»

De Russie et du Kazakhstan Aline Lecollier, FWA, explique ainsi que ce virus vient de Russie ou du Kazakhstan. Là, des oiseaux sauvages aquatiques et migrateurs sont porteurs du virus. Ils fuient le froid et migrent. «Les groupes prennent des routes différentes, celles qui passent par la Suisse et l’Italie, d’autres, par les Pays-Bas, la Belgique, la France. Cette année, c’est le groupe qui passe au-dessus de nos têtes.» Comment le savoir? Comment repérer que votre volaille adorée est atteinte? Les signes avant-coureurs ne sont pas nombreux. Peut-être plus chez la dinde mais chez les autres, ce n’est pas flagrant. À l’Afsca, on explique: «Si l’éleveur remarque que ses volailles mangent moins, boivent moins, pondent moins et que le taux de mortalité grimpe de 3% par rapport la normale, il doit informer le vétérinaire pour assainir l’élevage.» Mais là, il est déjà trop tard.