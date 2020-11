USA 2020: où et quand suivre les élections américaines à la TV?

Vous ne savez pas où et quand suivre les élections américaines? Gros plan sur le dispositif des chaînes, hors JT traditionnels.

Sur La Trois

Ces mardi et mercredi, Arnaud Ruyssen et Catherine Tonero proposent deux numéros spéciaux de CQFD, de 20 h 40 à 21 h 50.

De 23 h à 6 h du matin, La Trois suivra les élections américaines en direct. Mehdi Khelfat sera en duplex depuis Paris, Éric Destiné en Floride, Aurélie Fogli au Texas et Alice Debatis dans le Minnesota. Réalisée en direct depuis les studios de France Télévisions à Paris, cette soirée électorale sera diffusée en direct et en simultané sur la RTBF (La Trois), la Radio Télévision Suisse, France Info et à travers le monde grâce à TV5 Monde et à France 24.

Sur RTL TVI

La chaîne privée ouvrira son antenne dès 5 h 30 pour une édition spéciale présentée par Luc Gilson, qui sera accompagné en plateau par Christophe Giltay et quelques spécialistes. Chantal Monet et Sébastien Rosenfeld vous feront vivre ces élections en direct depuis le sol américain.

Sur LN24

Mardi, à 20 h 10, Stéphane Rosenblatt vous donne rendez-vous dans Objectif Maison blanche. Lydie Harrouche sera en direct depuis New York et il y aura de nombreux spécialistes en plateau. L’émission sera de retour le mercredi, à 4 h.

Sur France 2

À 21 h, diffusion de l’émission spéciale USA 2020, l’élection qui va changer le monde, présentée par Julian Bugier depuis Paris avec Anne-Sophie Lapix à New York. Ensuite, de 23 h 30 à 6 h 30, relais de la soirée France Info, comme sur La Trois.

France 5

C dans l’air sera présenté par Caroline Roux depuis New York, à 17 h 45, ces mardi et mercredi.