Les magasins de peinture et les laveries automatiques restent également ouverts

Les magasins de peinture et les laveries automatiques font partie des exceptions à la fermeture des commerces «non-essentiels» à partir de ce lundi, après l’entrée en vigueur des nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus. Les services de car-wash doivent par contre rester portes closes.

La liste des commerces et activités qui peuvent continuer à fonctionner est beaucoup plus longue que lors du premier confinement en mars dernier. Les exceptions concernent entre autres les fleuristes, les librairies, les magasins de papeterie et de télécommunications.

Le SPF Économie précise également que les magasins de peinture sont autorisés à ouvrir comme ceux de bricolage, mais pas les commerces spécialisés dans la vente de rideaux, contrairement aux commerces de détail qui vendent des tissus d’habillement ou des fils à tricoter.

Les services de laveries automatiques et de nettoyage à sec peuvent par ailleurs poursuivre leurs activités, mais pas ceux de car-wash.

Les opticiens ne sont eux autorisés à recevoir des clients que pour des urgences.

Certains magasins ont également décidé d’ajuster leurs activités pour rester ouverts. C’est par exemple le cas de Kruidvat qui ne proposera qu’une gamme de produits considérés comme essentiels à partir de mardi. Cette modification est autorisée à condition que les autres produits ne soient pas accessibles à la vente, confirme le SPF Économie.