Erika Vlieghe: «Le plus grand risque sera en janvier et février»

Infectiologue à l’université d’Anvers, Erika Vlieghe a notamment présidé le Gees, le groupe d’experts qui a préparé le déconfinement… avant de claquer la porte. Elle reste néanmoins une personne écoutée et est rattachée au commissariat corona de Pedro Facon. Elle était l’invitée de l’émission le Grand Oral, organisée par La Première et Le Soir, ce samedi.

Pour décrire la situation de la Belgique, Erika Vlieghe prend une métaphore: «C’est un peu comme un grand bateau qui s’approche d’une montagne de glace et à qui ont dit depuis des semaines et des semaines “à gauche, à gauche”… de plus en plus fort et finalement, on a enfin tourné le gouvernail.» Serons-nous le Titanic? L’infectiologue ne va pas jusque-là.

1. Envisager le futur?

«Il faut essayer de faire de chaque jour, un bon jour.», indique Erika Vlieghe, faisant écho aux propos du Premier ministre et du ministre de la Santé qui évoquaient une épaule pour s’entraider, une lumière au bout du tunnel.

Vaccin: «J’ai confiance dans la biotechnologie. Les premiers vaccins ne fonctionneront peut-être qu’à 50 ou 40%.» Cela aidera néanmoins à baisser le nombre de personnes atteintes et la pression sur les hôpitaux.

Tenir la distance: «ce sera l’hiver le plus difficile. On en a pour tout l’hiver. Cela sera un peu une cascade. Étape par étape, on essaiera de diminuer. On est dans un moment critique. Mais le risque sera janvier et février. C’est la saison où il y a le plus de grippe et où on en aura marre.»

2. Noël autrement

Nous pouvons faire une croix sur un Noël comme les années précédentes. C’est une certitude. «Il ne faut pas déplacer Noël. Nous sommes créatifs, profitons pour réfléchir à ce que nous pourrons faire. Cela sera un Noël à petite échelle. Peut-être dehors, une grande balade… Et saint-Nicolas va venir. La vie doit continuer d’une manière adaptée à la situation. Il ne faut pas arrêter.»

3. La responsabilité d’une partie du monde politique

Très diplomate, Erika Vlieghe estime que ce n’est pas le moment de perdre son énergie à trouver les responsables et les conflits. «Une des grandes raisons, la manière de regarder les chiffres, en tant qu’expert, on voit et on essaie d’anticiper pour prévoir. La politique fonctionne différemment, ils ont dû mal à anticiper pour certaines choses. Nous avons suggéré de donner un master class en épidémiologie. Bien sûr, à chacun son boulot. Mais quand même: il y a un mois, un ministre me disait “Erika de quoi tu parles, il n’y a que 70 personnes en soins intensifs…” A ce moment, je disais déjà qu’il ne faut pas nier les chiffres. Beaucoup de politiciens ne croient pas à la prévention.»

Erika Vlieghe affirme avoir toujours du respect pour les politiciens mais selon elle, «il manque une expertise et la façon dont notre pays fonctionne n’a pas aidé.»

