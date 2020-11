Lunch Garden suspend son offre à emporter

La chaîne de restaurants Lunch Garden a décidé de mettre en veille son service à emporter «Come in & Take Out» lancée mi-octobre. Tous ses restaurants seront donc fermés pendant le second confinement qui débute ce lundi.

Les clients de Lunch Garden pouvaient toujours se rendre dans certains restaurants de la chaîne belge ces dernières semaines pour profiter de ce service. 1 200 repas que Lunch Garden ne sera pas en mesure de vendre en raison de sa fermeture seront offerts au personnel soignant.

Le service à emporter avait été instauré dans 34 des 74 restaurants Lunch Garden, comme l’avait annoncé l’enseigne le 19 octobre.

Les autorités ont décidé de mesures de restriction pour les commerces, dont l’horeca, pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus. Les restaurants ne peuvent plus que proposer un service à emporter.