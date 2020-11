Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 2 novembre.

1. Belgique

Pas moins de 113 décès quotidiens en moyenne en Belgique

La Belgique a recensé en moyenne 113 décès quotidiens dus au coronavirus entre le 23 et le 29 octobre inclus, ressort-il lundi matin du bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano.

Reconfinement: les mesures qui entrent en vigueur ce lundi

Les mesures de lockdown renforcé ont été annoncées vendredi soir au terme du dernier comité de concertation. Voici les principales mesures qui entrent en vigueur ce lundi 2 novembre et seront en vigueur durant un mois et demi.

Moins de 2% des employeurs octroient une indemnité de télétravail

À peine 1,6% des employeurs accordent une allocation de travail à domicile aux télétravailleurs, indique lundi le spécialiste RH Securex.

2. Régions

Au MontLégia, «on hospitalise tous les jours des bébés de moins de 3 mois»

Les nourrissons sont de plus en plus nombreux à être atteint du Covid-19. Surtout ceux de moins de trois mois. Avec une hausse d’admissions dans les hôpitaux. Reportage dans une unité.

Commerçants namurois: fermer plutôt qu’agoniser dans une ville morte

Plus résignés que révoltés, les commerçants ont fermé boutique. La santé est à ce prix. Et, de toute façon, ils ne voyaient plus personne.

À peine inauguré, ce resto a dû fermer: «Je suis triste et je ne peux rien faire»

Pas de bol pour ce restaurateur, Alain Lorent. En décembre, il lançait Le Félicien, et il fermait en mars. Son succès rapide le sauve.

Les chocolatiers restent ouverts

Les chocolatiers de la province restent ouverts, malgré le reconfinement en mode allégé qui commence ce lundi.

Magasin de jouets: le rush et après?

Ludiq’art, à Céroux-Mousty, ne sera pas tout à fait fermé après ce week-end chargé. Les Costenoble ont prévu des alternatives.

Saturation des hôpitaux: faudra-t-il choisir entre les vies?

C’est avéré, la saturation des hôpitaux approche.La question du choix des patients est aujourd’hui au cœur de la médecine. Quelles interventions reporter? Que considérer comme nécessaire et urgent? Si cela empire, le corps médical devra-t-il choisir entre la vie des personnes?

La Toussaint a survécu au Covid à Tournai

Malgré une baisse de fréquentation, les cimetières n’ont pas été défleuris à cause du Covid. La tradition a la vie dure…

Deuxième jour sans hausse des hospitalisations au BW

139 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. Cela n’a pas augmenté depuis deux jours.

3. Monde

Allemagne: forte diminution des cas pour le 2e jour d’affilée

L’Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures un peu plus de 12 000 infections au coronavirus soit environ 2 000 de moins que la veille et un recul de 7 000 par rapport à samedi.

Le Prince William a été infecté au coronavirus en avril

Le prince William a été infecté au coronavirus en avril dernier, mais ne l’a pas annoncé publiquement de crainte d’inquiéter les Britanniques, rapportent les médias outre-Manche.

4. Sport

5. Culture

The Voice: «Pas dérangeant d’avoir un public virtuel»

Les tournages des Blinds auditions de The Voice Belgique ont débuté. L’occasion de s’entretenir avec la production… et les coachs.

