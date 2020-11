Coronavirus: deuxième jour sans hausse des hospitalisations en Brabant wallon

Depuis deux jours, le nombre de patients hospitalisés en Brabant wallon n’augmente plus. (photo d’illustration: Liège) Photo News

139 personnes sont hospitalisées dans les unités Covid du Brabant wallon. Cela n’a pas augmenté depuis deux jours.

Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de personnes soignées dans les unités Covid n’a pas augmenté en Brabant wallon, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce lundi matin.

Après vingt jours d’augmentations vertigineuses, ces deux jours de stabilité peuvent être accueillis comme autant de bonnes nouvelles. Même on prendra garde de ne pas tirer de conclusions hâtives.

13 entrées, 11 sorties

Autre chiffre encourageant: le nombre de personnes admises dans les hôpitaux du Brabant wallon en raison d’une contamination au Covid-19 a diminué ces derniers jours. 13 personnes ont été admises ce dimanche, pendant que 11 personnes étaient autorisées à quitter l’hôpital en raison d’une amélioration de leur santé.

Les statistiques livrées par Sciensano ne détaillent pas les nombreux transferts entre hôpitaux.

Actuellement, 6 823 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19. Ce chiffre global pour la Belgique est lui, toujours, en augmentation (+326).

Le nombre de patients en soins intensifs en Brabant wallon est stable: 17 personnes exigent toujours des soins intensifs, comme la veille. Lors de la première vague, les soins intensifs du Brabant wallon avaient accueilli jusqu’à 19 patients simultanément.

356 nouveaux cas en Brabant wallon

356 nouveaux cas avérés de coronavirus ont été annoncés, pour le Brabant wallon, par Sciensano, ce lundi. C’est le chiffre quotidien le plus bas depuis 14 jours.

Le total de cas de Covid en Brabant wallon, depuis le début de la crise sanitaire, est de 18 479 cas. 4 562 de ces cas avérés de coronavirus ont été détectés ces sept derniers jours.

Plus d’un test sur trois est positif

Du 25 au 31 octobre, plus d’un test sur trois se révélait positif en Brabant wallon (37% de tests positifs).

Ce taux de positivité atteignait un sommet, ce 25 octobre en Brabant wallon: 43,4% des tests étaient positifs. Depuis, ce taux diminue légèrement. Ce 30 octobre (derniers chiffres disponibles), il était de 30,1%.

Le taux de positivité est plus élevé en Brabant wallon que dans les autres provinces belges (24,4%).

Le nombre réel de cas de Covid-19 est forcément plus élevé que l’inventaire de Sciensano: des personnes peuvent souffrir du Covid sans avoir été testés. Par ailleurs, le nombre de cas reprend aussi les personnes qui ne souffrent plus du coronavirus.

1 677 cas à Braine-l’Alleud

Au niveau des communes, c’est, à nouveau, à Braine-l’Alleud que les nouveaux cas annoncés sont les plus nombreux (40), ce week-end.

30 nouveaux cas ont été annoncés à Nivelles et Tubize, 28 à Wavre.

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l’Alleud est aussi celle qui compte le plus de cas avérés de coronavirus (1 677).

Ottignies-Louvain-la-Neuve (1 516) suit. Mais ce total ne prend pas en compte les étudiants positifs qui ne sont pas domiciliés dans la cité universitaire.

Wavre (1 473 cas), Waterloo (1 349), Tubize (1 329) et Rixensart (1 187) et Nivelles (1 182) sont les cinq autres communes du BW où l’on recense plus de 1000 cas.

Plus d’une personne sur 20 touchée dans 8 communes

Lasne est toujours, ce lundi, la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec 566 cas avérés par 10 000 habitants. Ce qui signifie que plus d’un Lasnois sur 20 a contracté le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. C’est aussi le cas à La Hulpe (528 cas pour 10 000 habitants), Walhain (521), Rixensart (519), Braine-le-Château (506), Mont-Saint-Guibert (506), Incourt (504) et Ittre (501).

Seules quatre communes n’ont pas franchi la barre des 4% de la population touchée: Beauvechain, Rebecq, Orp-Jauche et Hélécine. Les dernières citées étant les communes où le virus est le moins présent. 3,2% de la population hélécinoise a été testée positif au Covid depuis le début de la crise sanitaire.

On recense, ce jeudi, 454 cas par 10 000 habitants en Brabant wallon (soit 4,5%). Vendredi, ce taux était de 445 pour 10000 habitants.