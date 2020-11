Officiel: Jess Thorup quitte Genk pour le FC Copenhague

L’entraîneur danois quitte Genk pour le FC Copenhague, où il a signé un contrat de 4 ans. Il n’était en poste à la Cristal Arena que depuis le 24 septembre.

Jess Thorup (50 ans) a déjà rejoint le centre d’entraînement du club de la capitale danoise et sera présenté aujourd’hui à 14 h. Après son limogeage à La Gantoise, où il était arrivé en 2018, le Danois avait retrouvé de l’embauche à Genk. Mais pour très peu de temps…

«C’est un entraîneur professionnel qui possède également de grandes qualités humaines et une solide expérience, ce qui peut être un grand avantage dans un club comme le FCK. Il est un entraîneur reconnu et profondément respecté», a déclaré le président du conseil d’administration Bo Rygaard sur le site Internet du club.

«L’opportunité d’entraîner le FC Copenhague (NDLR: contrat jusqu’en 2024) ne viendra probablement qu’une fois dans ma vie. Je sais que j’entre dans un grand club qui repose sur des bases solides, avec des gens talentueux», a déclaré Jess Thorup.

Genk «surpris et déçu»

Les Limbourgeois ont déjà réagi par communiqué. «Le KRC Genk a été avisé de cette décision, qui s’est avérée irréversible, dimanche. Nous sommes à la fois surpris et déçus car ce départ soudain se fait après une série d’excellents résultats.»

L’entraîneur danois a également eu des mots pour Genk: «Je me suis senti chez moi à Genk. Mais c’est une opportunité unique pour moi de retourner dans mon pays d’origine et entraîner le plus grand club de Scandinavie. Je remercie Genk pour l’opportunité que j’ai eue et je leur souhaite le meilleur.»

En attendant, c’est le duo Olivieri-Ribeiro qui assurera l’intérim. Genk devrait rapidement se mettre à la recherche d’un remplaçant.