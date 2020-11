Reconfinement: les nouvelles mesures qui entrent en vigueur ce lundi

Le confirnement renforcé annoncé vendredi entre en vigueur ce lundi en Belgique. On récapitule les principaux changements.

Les mesures de lockdown renforcé ont été annoncées vendredi soir au terme du dernier comité de concertation. Voici les principales mesures qui entrent en vigueur ce lundi 2 novembre et seront en vigueur durant un mois et demi.

1. Fermeture des commerces «non essentiels»

Tous les commerces dits non essentiels doivent fermer. Il est toutefois possible d’être livré et d’aller chercher des achats en «click&collect».

Les magasins d’alimentation restent ouverts. Pour assurer des règles de concurrence loyales, les supermarchés et les marchés devront limiter leur offre aux produits disponibles dans les magasins essentiels.

2. Métiers de contact à l’arrêt

Si vous devez aller chez le coiffeur ou dans un salon d’esthétique, ce n’est désormais plus possible. Il vous faudra attendre la mi-décembre.

3. Télétravail obligatoire

Le travail à domicile n’est plus fortement recommandé mais obligatoire, partout où cela est possible.

4. Un seul contact rapproché

Le nombre de personnes que vous pouvez recevoir chez vous est désormais limité à une seule, qui devra toujours être la même durant ces 6 prochaines semaines.

5. Limitation aux funérailles et aux mariages

Le nombre maximum de personnes autorisées aux enterrements est réduit à 15.

Pour les mariages, seuls les conjoints, leurs témoins et l’officier de l’état civil ou le ministre du culte peuvent y assister.

6. Fermeture des parcs animaliers

Après les parcs d’attractions, ce sont les zoos et parcs animaliers qui doivent fermer leurs portes. C’est le cas aussi des espaces récréatifs tels que les plaines de jeux intérieures, les casinos, les centres de bien-être, les discothèques, les salles de bowling, les brocantes, les marchés de Noël, les piscines ou encore les cinémas.

7. Fermeture des restaurants et bars des hôtels

Si les hôtels peuvent rester ouverts, ils doivent désormais fermer leurs nars et restaurants. Les repas pourront être pris dans les chambres.

Pour rappel, les cafés et restaurants non-rattachés à un hôtel sont quant à eux fermés depuis deux semaines.