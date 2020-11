Vanheusden sera fixé ce lundi sur sa blessure

Le capitaine du Standard, sorti sur civière contre Ostende (1-0) et qui craint une grosse blessure, n’a pas passé d’examen approfondi à l’hôpital directement après le match.

Sorti sur civière après s’être tordu le genou droit, Zinho Vanheusden craint le pire. Le reverra-t-on cette saison sur un terrain? S’il est victime d’une nouvelle déchirure de ligaments du genou, ce qu’il a déjà eu par le passé, ce ne sera peut-être pas le cas. Ce dimanche soir, on n’en sait pas encore plus sur la nature de la blessure. «Il passera des examens ce lundi», explique Philippe Montanier. «Ça ne sert à rien de déjà passer des examens maintenant, alors qu’il est stressé. On a laissé Zinho rentrer chez lui, pour que son genou se repose. C’est le gros point noir de la soirée, évidemment. On craint une grosse blessure, même si je suis d’un naturel optimiste, et, donc, que j’espère que ce ne sera pas le cas.»

«On a tenu à gagner pour lui», explique Aleksandar Boljevic. «On lui dédie notre victoire», abonde Arnaud Bodart.