Reconfinement: voici ce qui reste ouvert en Belgique à partir de demain

Voici ce qui reste ouvert à partir de demain

Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la nation et des besoins de la population sont les suivants:

– Les pouvoirs législatifs et exécutifs, avec l’ensemble de leurs services;

– Les institutions de soins médicaux en ce compris les services de prévention de santé;

– Les services de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences, de violences sexuelles et intra-familiales;

– Les institutions, services et entreprises chargés de la surveillance, du contrôle et de la gestion de crise dans les matières sanitaires et environnementales;

– Les services d’asile et migration, en ce compris l’accueil et la détention dans le cadre des retours forcés;

– Les services d’intégration et d’insertion;

– Les infrastructures et services de télécommunication (en ce compris le remplacement et la vente d’appareils téléphoniques, de modems, de carte SIM et l’ installation) et l’infrastructure numérique;

– Les médias, les journalistes et les services de communication;

– Les services de collecte et de traitement des déchets;

– Les zones de secours;

– Les services et entreprises de gestion des terres polluées;

– Les services de sécurité privée et particulière;

– Les services de police;

– Les services d’aide médicale, et d’aide médicale urgente;

– La Défense et l’industrie de sécurité et de défense;

– La Protection Civile;

– Les services de renseignement et de sécurité, en ce compris l’OCAM;

– Les institutions de la Justice et les professions y liées: les maisons de justice, la magistrature et les institutions pénitentiaires, les institutions de protection de la jeunesse, surveillance électronique, experts judiciaires, les huissiers, le personnel judiciaire, traducteurs-interprètes, avocats, à l’exception des centres psycho-médico-sociaux pour la réintégration dans le droit de conduire.

– Le Conseil d’État et les juridictions administratives;

– La Cour constitutionnelle;

– Les institutions internationales et postes diplomatiques;

– Les services de planification d’urgence et de gestion de crise, en ce compris Bruxelles Prévention et Sécurité;

– L’Administration générale des douanes et accises;

– Les milieux d’accueil des enfants et les écoles, les internats, homes d’accueil et homes d’accueil permanents en vue de l’organisation de l’accueil;

– Les universités et les hautes écoles;

– Les services de taxi, les services de transports en commun, le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, les autres modes de transport de personnes et de marchandises et la logistique, et les services essentiels en appui de ces modes de transport.

– Les fournisseurs et transporteurs de carburant, et combustibles et les fournisseurs de bois de chauffage;

– Les commerces et les entreprises intervenant dans le cadre de la chaîne agro-alimentaire, l’alimentation animale, l’industrie alimentaire, l’agriculture et l’horticulture, la production d’engrais et d’autres matières premières essentielles pour l’industrie agro-alimentaire et la pêche;

– Les services vétérinaires, d’insémination pour l’élevage et d’équarrissage;

– Les services de soin, d’hébergement et de refuge pour animaux;

– Les services de transports d’animaux;

– Les entreprises intervenant dans le cadre de la production de produits d’hygiène personnelle;

– Les chaînes de production qui ne peuvent être arrêtées pour des raisons techniques ou de sécurité;

– L’industrie de l’emballage lié aux activités autorisées;

– Les pharmacies et l’industrie pharmaceutique;

– Les hôtels;

– Les services de dépannage, de réparation et d’entretien et le service après-vente pour véhicules (y compris les vélos), ainsi que la mise à disposition de véhicules de remplacement et le changement des pneus;

– Les services essentiels liés aux réparations urgentes impliquant des risques de sécurité ou d’hygiène;

– Les entreprises actives dans le secteur du nettoyage, de l’entretien ou de la réparation pour les autres secteurs cruciaux et services essentiels;

– Les services postaux;

– Les entreprises de pompes funèbres, les fossoyeurs et les crématoriums;

– Les services publics et l’infrastructure publique qui jouent un rôle dans les services essentiels des catégories autorisés;

– La gestion des eaux;

– Les services d’inspection et de contrôle;

– Les secrétariats sociaux;

– Les centrales de secours et ASTRID;

– Les services météorologiques;

– Les organismes de paiement des prestations sociales;

– Le secteur de l’énergie (gaz, électricité, pétrole): construction, production, raffinerie, stockage, transmission, distribution et marché;

– Le secteur des eaux: eau potable, purification, extraction, distribution et démergement;

– L’industrie chimique, en ce compris le contracting et la maintenance;

– La production d’instruments médicaux;

– Le secteur financier: les banques, les paiements électroniques et tous les services utiles dans ce cadre, le transfert d’effets, l’infrastructure du marché financier, le commerce extérieur, les services d’approvisionnement en argent liquide, les transports de fonds, les gestionnaires de fonds et le transfert financier entre organismes financiers, les services effectués par les experts-comptables, les conseils fiscaux, les comptables agréés et comptables-fiscalistes agréés;

– Le secteur des assurances;

– Les stations au sol des systèmes spatiaux;

– La production d’isotopes radioactifs;

– La recherche scientifique d’intérêt vital;

– Le transport national, international et la logistique;

– Le transport aérien, les aéroports et les services essentiels en appui du transport aérien, de l’assistance en escale, des aéroports de la navigation aérienne et du contrôle et de la planification de la navigation aérienne;

– Les ports et le transport maritime, la navigation estuaire, le short sea shipping, le transport fluvial de marchandises, le transport fluvial et les services essentiels en appui du transport maritime et fluvial;

– Le secteur nucléaire et radiologique;

– L’industrie du ciment;

– Les notariats;

– Le contrôle technique des véhicules;

– Les syndics;

– Les services juridiques des organisations représentatives des travailleurs.