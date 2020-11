VIDÉOS | Mask Singer: la renarde et le hibou démasqués, un nouveau personnage fait son entrée

#MaskSinger

Quand on vous dit que le Corbeau a des infos sur TOUT LE MONDE, on ne plaisantait pas ??

N'est-ce pas, Jarry ??

RDV samedi sur @TF1 & @MYTF1 avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique @kevadamsss ??

PS : Rassurez-vous, Jarry a changé de 06 (Enfin, on espère). pic.twitter.com/U59iOkpoDf