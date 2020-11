Une prof et ses élèves, héros malgré eux; Il offre les repas au Resto du cœur; Il construit des hôtels à insectes: voici les 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Un chien sauvé par le Grimp

Un chien a été sauvé par le Grimp à la carrière du Mardasson, à Bastogne. La pauvre bête était en fâcheuse posture.

2 VIDEO| Il soigne les insectes

Bernard Cwiek a fait de sa passion son métier. Ancien infirmier, il construit des hôtels à insectes vendus jusqu’en Suisse. Tout a commencé quand il a construit chez lui un hôtel à insectes en 2006. «J’y ai alors découvert un insecte que je n’avais jamais vu: une guêpe solitaire…» Une petite bestiole qui a piqué sa curiosité au point de l’amener à changer complètement de cap. «J’étais cadre hospitalier et j’ai petit à petit diminué mon temps de travail pour finalement me lancer à plein-temps en 2014. Mais je reste toujours dans le domaine des soins puisque je prends soin des abeilles et des autres insectes», rigole le Braivois.

3 Avec lui, c’est Noël tous les jours

À Tenneville, François Nicolay s’est lancé dans la fabrication de guirlandes vintage sur mesure. Une très originale activité complémentaire.

4 Les repas des élèves distribués au Resto du Cœur de Mouscron

Puisqu’il ne peut livrer les écoles, fermées, le traiteur Hanssens Catering a décidé de donner des repas au Resto du Cœur.

5 Un hibou grand duc soigné à Virelles reprend son vol

Recueilli depuis la mi-septembre par l’équipe du Creaves de Virelles, un grand duc a été relâché dans le biotope où des particuliers l’avaient trouvé, blessé, sur le territoire de Senzeilles, village de l’entité de Cerfontaine.

6 Une prof et ses élèves: héros malgré eux

Le lundi 21 septembre, un passant de 82 ans a fait un malaise cardiaque aux abords du collège de la Lys, près du canal. Voyant ce monsieur en détresse, une élève resta auprès de lui et envoya chercher de l’aide. C’est ainsi que trois autres élèves et leur professeure de sciences arrivèrent sur les lieux.

Faisant preuve d’une grande lucidité, l’un appela les secours, l’autre prit le défibrillateur cardiaque dans la salle de sport et leur professeure entreprit un massage cardiaque.

Tous ces gestes combinés ont permis de maintenir la victime en vie jusqu’à l’arrivée des secours.

7 Pierre veut aider les étudiants en leur fournissant des PC

Il adore l’informatique. Pierre Gillet, Couthinois de 20 ans, est d’ailleurs étudiant… en informatique, à Namur. Et là, il a envie de faire profiter les étudiants de sa passion. Comment? En mettant à la disposition de ceux qui n’en ont pas des ordinateurs qu’il aura pris la peine, et le temps, de remettre en état. Il lance dès lors un appel à tout qui a un ou des ordinateurs en fin de vie, sans plus d’utilité. Car lui, avec les connaissances qu’il a, a envie de leur offrir une seconde vie.

8 Éclaircies pour Jean-Claude qui est SDF

SDF, Jean-Claude s’installe en journée près de la gare de Braives. Mais heureusement, dans sa grisaille quotidienne apparaît de temps en temps une éclaircie. «L’autre jour, je dormais et je n’ai pas vu qu’un jeune du village qui passait sur le RAVeL m’amenait une gaufre», explique le SDF. Ce jeune homme, c’est Hugo Lambertz. Depuis, il revient de temps en temps discuter avec Jean-Claude et lui apporter un peu de réconfort. «D’autres personnes le font aussi de temps en temps. L’autre jour, j’étais sur le banc devant la maison communale. Une dame est passée en Mercedes. Elle m’a proposé un billet de 20€ mais j’ai refusé… J’ai quand même une certaine dignité.»

8 Ils tirent des bières au fût pour les mettre… en canettes

Cette nouvelle idée originale, le Waremmien l’a donc trouvée en Alsace, région qu’il connaît bien pour y avoir vécu et travaillé pendant trois ans. «Dans un café où j’allais souvent, ils ont réussi, pendant le confinement, à tirer des bières au fût directement dans des canettes. Elles se gardent ensuite au frigo sept jours, ce qui est la durée maximale recommandée quand on perce un fût pour que la bière garde toutes ses propriétés»

9 20 yars à tous les 18-26 ans pour soutenir les commerçants tournaisiens

Chaque jeune tournaisien (âgé de 18 à 26 ans) recevra avant la fin de l’année 20 yars (20€) à dépenser dans un commerce local.

Pour soutenir ses commerçants, et les citoyens touchés par l’épidémie de coronavirus, le collège communal va octroyer aux jeunes tournaisiens âgés entre 18 et 26 ans des chèques en YAR, sous format électronique, à dépenser dans les commerces indépendants.

10 Les circuits courts entrent en gare

La SNCB veut permettre à des producteurs locaux de distribuer leurs produits (surtout fruits et légumes) dans la gare.

Les navetteurs et les riverains de la gare d’Ottignies devraient bientôt pouvoir y retirer leur commande de fruits et légumes locaux. Tel est en effet le souhait de la SNCB.

L’opérateur public vient de lancer un appel à candidatures auprès des producteurs locaux ou associations de producteurs locaux pour tenir un stand dans la gare où ils pourront, une fois par semaine, écouler leurs produits.

