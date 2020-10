Eli Iserbyt s’impose pour la seconde année de rang au Koppenberg

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté le cross du Koppenberg pour la seconde année de rang, ce samedi à Audenarde.

Dans la manche inaugurale du Trophée X2O, Eli Iserbyt s’est imposé en solitaire devant le Néerlandais Lars van der Haar (0:40). Toon Aerts a terminé 3e, à 1:20 du vainqueur.

Cette victoire confortable permet à Eli Iserbyt de réaliser une belle affaire au classement général de ce trophée de régularité, établi sur base des temps.

Plus tôt dans la journée, la Néerlandaise Annemarie Worst s’est imposée chez les dames devant ses compatriotes Lucinda Brand et Yara Kastelijn. Lotte Kopecky a terminé 11e et première Belge. En raison de la pandémie de coronavirus, les courses juniors et espoirs n’ont pas eu lieu.

Le Trophée X20 comprend huit manches. La prochaine se tiendra à Courtrai le 28 novembre alors que l’épilogue est prévu à Bruxelles le 14 février.