Nouvelles mesures: les commerçants hutois s’adaptent

Les magasins non-essentiels fermeront dès ce lundi. À Huy, les commerçants s’organisent pour continuer à proposer un service aux clients.

Les commerçants hutois s’en doutaient. La nouvelle est finalement tombée vendredi soir: dès ce lundi, ils fermeront boutique, et ce jusqu’au 13 décembre prochain. Au lendemain de l’annonce du gouvernement, les gérants font le point sur la situation, à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

«On s’y attendait évidemment, mais sur le coup, ça a quand même fait mal…», confie Angélique Demoulin, gérante du magasin de jouets Pont des Arts. L’heure n’est pourtant pas à l’apitoiement, pour la commerçante: «Il ne faut pas se laisser abattre. Je ne vais pas rester sans rien faire, alors que c’est ma meilleure période de l’année.»

Saint-Nicolas et Noël approchent, et les demandes des clients doivent être satisfaites. Ce samedi, c’était d’ailleurs «la folie», dès l’ouverture du magasin. Cadeaux d’anniversaire, jouets de Saint-Nicolas… Les familles étaient nombreuses à faire leurs provisions.

«Mon filleul et mes neveux vont être gâtés comme chaque année, malgré la situation. Mais j’ai envie de faire vivre les petits commerçants, et pas d’acheter tout en ligne», affirme une cliente.

Collecte et livraison

Et pour ceux qui ne se sont pas déplacés ce week-end? «Je vais mettre en place un système de ‘click and collect’, et éventuellement de livraison, informe Angélique Demoulin. Mes clients ont reçu le catalogue du magasin, qui sera aussi disponible en ligne. Et je pourrai toujours leur envoyer des photos et les conseiller par téléphone, ou via les réseaux sociaux.»

Du travail supplémentaire, mais «nécessaire pour continuer à proposer un service de qualité», estime la gérante.

Même son de cloche du côté du fleuriste Daisy Flowers, qui possède une boutique en ligne depuis plusieurs mois. «On doit évidemment changer nos habitudes et trouver notre rythme, mais on est prêts à répondre aux besoins de notre clientèle», assure le gérant, Pascal Willem.

Le plus important, selon lui: communiquer et rassurer les clients. «Le téléphone n’arrête pas de sonner depuis ce matin, les gens sont stressés. Mais on leur explique qu’on continuera à les servir. Simplement, cela se fera différemment.» Pascal Willem reste optimiste: «On a confiance en notre clientèle, et elle nous fait confiance aussi. Maintenant, il faut avancer.»