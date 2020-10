VIDÉO | Eden Hazard retrouve le chemin du but avec le Real Madrid, un an après

Première titularisation de la saison, et déjà un premier but pour Eden Hazard. Le Diable rouge a inscrit le premier but madrilène face à Huesca, en Liga.

Et c’est magnifique! À la 40e minute, Eden a repris le ballon dans l’axe, a éliminé un adversaire et a décoché une frappe du gauche des 30 mètres qui s’est logée dans le but de Fernandes.

🔥 | Eden Hazard inscrit une frappe sublime pour sa première titularisation en LaLiga cette saison ! 😍🇧🇪#RealMadridHuesca pic.twitter.com/7QrWsMijVz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 31, 2020

Il s’agit là seulement du deuxième but d’Eden Hazard chez les Merengues, un an après le dernier (5 octobre 2019, contre Grenade).

À la pause, le Real Madrid menait 2-0 face à Huesca, grâce à Hazard et Benzema.