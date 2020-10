Un lieu d’accompagnement des exilés en Wallonie picarde

Un lieu d’accompagnement de jour sera bientôt mis en place en Wallonie picarde à l’attention des exilés en transit. Ils pourront y avoir accès à des repas, des sanitaires, des aides de différents types ainsi qu’à toutes les informations sur les démarches à effectuer dans le cadre de l’introduction d’une demande d’asile en Belgique.

C’est ce qu’a décidé vendredi la conférence des bourgmestres et élus territoriaux de Wallonie picarde, présidée par le ministre régional Jean-Luc Crucke. Il reste toutefois encore à déterminer où cette structure sera implantée.

La gestion de la situation sanitaire, plus particulièrement l’accompagnement des exilés en transit, était au centre des discussions, qui ont été nourries.

Vu la contribution déjà importante des villes de Mouscron et Tournai en matière d’accueil de migrants, il a été convenu que la structure implantée le sera à un autre endroit du territoire, ce qui reste à ce jour à déterminer.

En parallèle de cette solution structurelle, l’arrivée imminente de l’hiver, le prolongement de la crise sanitaire et le risque de propagation de la pandémie rendent nécessaire la mise en place de lieux d’hébergement d’urgence de petite capacité (+/– 10 personnes) durant les week-ends et ce jusqu’à avril 2021. D’ores et déjà, plusieurs communes ont marqué leur accord de principe sur l’accueil d’une telle structure sur leur territoire.

Les collèges communaux des 23 communes du territoire sont invités à se positionner sur la possibilité d’octroyer un soutien financier à cette démarche sur base d’une contribution à hauteur de 10 centimes par habitant.

Enfin, la conférence des bourgmestres et élus territoriaux sollicitera les autorités fédérales et régionales pour l’octroi de moyens financiers devant leur permettre d’exercer correctement et efficacement leurs responsabilités dans le respect de la dignité humaine. À cette fin, la commission «Accompagnement des exilés en transit» organisera très prochainement une rencontre avec les cabinets des ministres compétents, à savoir Christie Morreale pour l’Action sociale en Région wallonne et Sammy Mahdi, le secrétaire d’État fédéral à l’Asile et à la Migration.