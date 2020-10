Quelle météo pour ce week-end?

À quoi faut-il s’attendre au niveau météo pour ce week-end confiné? On fait le point, sur base des traditionnelles et quotidiennes prévisions de l’IRM.

+ Consultez les prévisions météo via notre module ici

Le ciel sera partiellement à très nuageux ce matin. Progressivement davantage d’éclaircies se développeront mais dans l’après­-midi, la nébulosité redeviendra plus abondante sur la façade ouest du pays avec l’arrivée des premières pluies en fin d’après­-midi dans ces régions. Les températures atteindront 12°C sur les hauteurs de l’Ardenne et 16°C en Flandre. Le vent sera généralement modéré de sud.

Demain, le temps sera d’abord encore couvert et pluvieux dans la plupart des régions. Dans le courant de l’après­-midi, il pourrait faire un peu plus sec depuis l’ouest, mais une averse restera possible. Les températures seront très douces avec des maxima de 13 à 18°C. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud­-ouest.

Lundi, le ciel sera d’abord encore très nuageux et le temps doux avec, par moments, quelques faibles pluies. En cours d’après­ midi, une zone de pluie gagnera le pays depuis le littoral. Les températures atteindront alors des valeurs de 15 à 20°C. Le vent sera généralement assez fort de sud­ ouest, virant à l’ouest.