Le Standard voit son chiffre d’affaires baisser de huit millions d’euros

Le Standard a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de huit millions d’euros au cours de son dernier exercice financier, qui court du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Le club liégeois l’a annoncé vendredi dans un communiqué. Malgré cela, le Standard parvient à présenter un résultat à l’équilibre.

«À la suite de la crise du Covid-19, il en ressort un chiffre d’affaires en nette baisse à 23,6 millions euros par rapport au 31,6 millions euros de l’exercice précédent, dont l’une des principales raisons est la fin prématurée du championnat», a expliqué le Standard, qui a déposé vendredi à la Banque Nationale de Belgique les résultats financiers de son dernier exercice.

«Les ventes de Marin et Djenepo ont contribué à une nette progression des produits non récurrents qui sont passés de 11 millions d’euros à 40 millions d’euros et ce, malgré le renforcement du noyau qui a pu en découler (Avenatti, Amallah, Vojvoda, Oularé, Gavory, Vanheusden, entre autres)», a ajouté le club liégeois, qui souligne que la masse salariale est «restée relativement stable passant de 35 à 38 millions euros».

«Le bénéfice d’exploitation est ressorti en nette hausse passant de -8,6 millions euros à plus de 2,7 millions euros. Le résultat avant impôt est passé lui d’une perte de 9,9 millions euros à un bénéfice de 200.000 euros. Il est à préciser que sans la crise du Covid-19, le club avait budgété un bénéfice de plusieurs millions d’euros», peut-on encore lire dans le communiqué.

Pour le prochain exercice, le Standard de Liège indique s’attendre également à des chiffres à l’équilibre, en dépit de la poursuite de la crise sanitaire.