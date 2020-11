Impact, d’Olivier Norek : un roman au cœur du combat pour l’écologie

L’auteur de polars Olivier Norek sort une nouvelle fois de sa zone de confort et propose un roman coup de poing.

Impact, c’est le nouveau roman percutant d’Olivier Norek. Il n’est pas sans rappeler son excellent Entre deux mondes, où il dénonçait la situation des migrants à leur arrivée en France. Ici, c’est un véritable pamphlet contre les multinationales, Total et Société Générale en tête, que l’auteur dissimule habillement dans un polar.

Il y dénonce l’état lamentable de notre planète et la dégradation de notre climat. En cause: ces sociétés qui polluent et détruisent l’environnement pour augmenter leurs profits de manière indécente.

Il le fait avec force et conviction parce que c’est une cause à laquelle il croit profondément.

«La transition écologique est obligatoire, nous dit-il. Les changements sont inévitables. Là, ce sont les dernières années où on peut faire quelque chose.»

Olivier Norek, vous êtes en colère?

Oui je suis en colère. Je partage la colère de mon personnage mais pas sa manière de faire les choses, évidemment. Je ne sais pas par où commencer. La montée des eaux? Les réfugiés climatiques? La pollution de l’air? Les dizaines de milliers de morts par an? Les 4 trilliards de tonnes de plastique dans le fond des océans…? J’aurais pu écrire un nouveau polar classique, c’est plus confortable. Mais j’avais à cœur d’écrire sur deux thèmes particuliers: les migrants, avec Entre deux mondes, parce que je suis petit-fils d’immigré polonais. Et l’écologie, avec Impact.

Pourquoi un roman pour dénoncer l’état de notre planète?

C’est un roman clivant, parce que beaucoup de gens ont encore du mal à entendre ce message. J’aurais pu écrire un essai de 400 pages sur l‘écologie, mais il aurait été peu lu, soyons lucides. Ici, au travers d’un roman, d’une fiction, je peux faire passer le message plus efficacement. Je raconte des histoires d’hommes et de femmes, je personnifie le sujet de l’écologie. Parce que l’écologie, c’est LE sujet qui doit déterminer nos actions et nos lois.

Pourquoi se battre pour l’écologie?

La transition écologique est obligatoire. Et, comme le dit mon personnage, rien ne se fera sans les entreprises et sans le capital. Au-delà des entreprises qui doivent changer leur mode de production, nous tous devons aussi changer notre mode de consommation. L’un ne va pas sans l’autre.

J’ai enquêté 18 mois pour nourrir ce roman de faits (voir ci-dessous). L’histoire c’est du roman, de la fiction, les infos c’est du réel, du vérifié. J’aimerais que les lecteurs puissent se servir de ces informations dans des conversations, les partager, pour déclencher les prises de conscience. La maison brûle et il est temps d’agir pour sauver ce qui peut l’être.

Vote roman est un livre politique?

C’est un livre politique parce que tout est politique. Tout ce que l’on fait est politique: notre manière de manger, de s’habiller, de vivre. De là à dire que le livre est prophétique… Ce serait surprenant que face à tant d’inégalité et de violence, un homme, une organisation, un jour ne décide de passer par la violence pour répondre à cette violence. Mais on est en pleine anticipation, en pleine science-fiction.

Je cite Total, Shell, la Société Générale, BNP, mais la liste est longue. Mon activiste écologiste aurait pu continuer, s’attaquer à l’industrie de la mode, du numérique, de l’agriculture intensive, des transports maritimes ou aériens… Le choix est vaste. Le chantier est immense.

Et finalement les deux thèmes de ces deux romans bien différents (Entre deux mondes et Impact) se recoupent.

Oui, tout est lié. Le réchauffement climatique va créer la montée des eaux et donc nous verrons de nouveaux réfugiés climatiques qui afflueront en Europe et en Amérique du Nord par centaines de millions.

Impact, d’Olivier Norek. Éditions Michel Lafon Impact sur la planète Un activiste écolo a enfermé dans une cage de verre un homme: le patron de Total. Plus que de réclamer une rançon ahurissante, 20 milliards d’euros, il veut forcer Total à renoncer à une partie de ses plantureux bénéfices pour les consacrer à la sauvegarde de l’environnement. Total refusera. Le terroriste écolo n’aura d’autre choix que de supprimer son otage en direct devant des millions d’internautes acquis à sa cause, à travers le monde. Ce n’est que le début d’un combat long et douloureux qui opposera cet homme, de moins en moins seul, aux sociétés qui détruisent petit à petit notre planète. Olivier Norek, Impact, Michel Lafon, 344 pages.

Les constats

Ce roman d’Olivier Norek est le fruit d’un long travail d’enquête. Le fruit aussi d’une motivation qui déplacerait les montages. Parce que s’attaquer de front à ces entreprises polluantes, c’est aussi prendre des risques. L’auteur assume sans sourciller. L’ancien flic qu’il est ne va pas trembler devant qui que ce soit.

À la fin de son roman, dans un chapitre de références, il reprend différents faits qui ne peuvent que troubler:

– Il y a eu plus de 4 000 milles marées noires dans le delta du Niger. En 5 ans, plus de 30 millions de litres de pétrole brut sont venus encrasser l’embouchure de l’océan Atlantique. (The Guardian 2010 et AFP/Le Monde 2018).

– Une tempête de grêle au Montana tue 11 000 oiseaux. (The Washington Post, 2019).

– Sur les marchés financiers, pour un euro accordé aux énergies renouvelables, les banques françaises en investissent huit dans les énergies fossiles. (Sciences et Avenir, 2018).

– Pour moi qui habite dans une grande ville, la pollution aux particules fines m’enlèvera quatre ans de vie. (Futura santé, 2020).

– Nous survivons dans un monde de financiers où les 1% les plus riches détiennent deux fois plus que tout le reste de l’humanité. (L’Obs, 2016).

– Nous survivons dans une Europe où mille milliards d’euros par an disparaissent en évasion fiscale. (L’humanité, 2019).

– Celle du MIT qui, en 1972 déjà, suppliait de freiner la croissance au risque de voir la société des hommes s’effondrer. (Rapport Meadows du MIT, 1972).

– Même à quatre degrés, l’affaiblissement des ressources de la planète et la dégradation des écosystèmes ne pourraient pas permettre à plus d’un milliard de personnes de survivre. Et nous sommes presque huit milliards. (Le Point, 2018).

Et enfin, comme une sentence finale:

– Celle de Jeremy Rifkin, éminent économiste, qui assure qu’il est de plus en plus clair que nous sommes maintenant dans une voie d’extinction. (France TV Info, 2019).